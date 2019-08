Junior Eurovision 2019, per la Georgia in gara Georgi Rostiashvili

Sarà Georgi Rostiashvili, 13 anni, a rappresentare la Georgia al prossimo Junior Eurovision Song Contest, in programma a Gliwice in Polonia il prossimo 24 novembre. Il giovane interprete si è aggiudicato Ranina, la finale nazionale georgiana, nella quale i partecipanti si sono cimentati con cover di brani storici della musica georgiana. Il brano sarà successivamente selezionato.

Benchè giovanissimo, ha già in carniere una vittoria, quando aveva appena 8 anni e si impose nella prima edizione del concorso nazionale per bambini e corali giovanili di Tbilisi. Oltre a cantare, studia il pianoforte.

Per lui una vittoria schiacciante, ma tv georgiana ha deciso di fare un regalo anche alla seconda e alla terza classificata: Ana Berishvili e Anastasia Garsevanashvili, voleranno con Georgi a Gliwice, la prima come spokesperson e la seconda come parte della delegazione.

Tre le vittorie georgiane, l’ultima nel 2016, mentre l’anno dopo il Paese ha ospitato il concorso nella capitale Tbilisi. Saranno 19 gli artisti in concorso a Gliwice, per altrettanti Paesi. Ci sarà anche l’Italia, con una rappresentante della quale vi abbiamo svelato i primi dettagli. Lo show andrà in onda come sempre su Rai Gulp.

