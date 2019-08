Continuano a emergere sempre nuove notizie in relazione alla produzione Netflix che riguarderà l’Eurovision Song Contest: da mesi, infatti, si sa che vedrà la luce un film, dal titolo, appunto, “Eurovision“.

Nell’ultima settimana sono arrivate numerose novità in merito alla realizzazione di questo lavoro. Tra gli attori protagonisti ci saranno Will Ferrell, Pierce Brosnan e Rachel McAdams, tre personalità di primo piano nella moderna cinematografia.

Will Ferrell interpreterà un musicista islandese, Lars Erickssong, il quale si trova nelle mani l’occasione, insieme a Sigrit Ericksdottir, la cui messa in scena sarà affidata a Rachel McAdams, di rappresentare l’Islanda nel concorso. Per quel che riguarda Pierce Brosnan, invece, il ruolo è quello del padre di Lars, Erick. Incidentalmente (o forse no), Lars è anche riconosciuto come l’uomo più bello d’Islanda.

Di Brosnan è impossibile scordare la sua lunghissima carriera, che al cinema va avanti da quarant’anni, dall’esordio in Quel lungo venerdì santo (The long good Friday) fino alle produzioni più recenti, passando per le quattro interpretazioni di James Bond. Fu un ruolo, quello, nel quale Brosnan non volle rischiare di essere inghiottito, tant’è che fu produttore e attore in varie altre pellicole nello stesso periodo.

Ferrell, invece, fa parte di un celebre gruppo di attori americani, i Frat Pack, che comprende anche Ben Stiller, Jack Black, Vince Vaughn, Steve Carrell, Owen e Luke Wilson. Questi sono specializzati in commedie di stampo comico-demenziale, e il timore di qualcuno è che Ferrell possa portare su quel binario il film eurovisivo.

La McAdams ha sfiorato 007 – Casino Royale (le fu offerto il ruolo di Bond girl) e lavorato in più occasioni con Brosnan nei suoi 17 anni sul grande schermo, trovandosi a recitare per la regia di Woody Allen (Midnight in Paris) e Brian De Palma (Passion). Ha debuttato nel 2002 in una produzione italiana: My name is Tanino, con la regia di Paolo Virzì.

