Dan Stevens (Legion) si unisce al cast del film Eurovision per Netflix

Non solo Pierce Brosnan tra le novità del cast del film Eurovision, prodotto per Netflix. Insieme a Brosnan, Will Ferrell e Rachel McAdams ci sarà anche Dan Stevens, attuale protagonista della serie tv Legion (molti lo ricorderanno per aver interpretato il ruolo della Bestia nel live action movie Disney del 2017 “La Bella e la Bestia”).

Stando a quanto riportano Deadline e Variety, l’attore britannico interpreterà il ruolo di Alexander Lemtov, un concorrente russo in gara all’Eurovision Song Contest.

Il film seguirà le vicende di Lars Erickssong (Will Ferrell) e Sigrit Ericksdottir (Rachel McAdams), due musicisti islandesi in difficoltà a cui verrà data la possibilità di rappresentare l’Islanda nel concorso (Pierce Brosnan, invece, avrà il ruolo del padre di Lars, Erick).

La commedia, che è co-scritta da Will Ferrell con Andrew Steele, è prodotta da Ferrell, Jessica Elbaum e Chris Henchy attraverso la loro casa di produzione Gary Sanchez Productions. Adam McKay è il produttore esecutivo.

Le riprese del film Eurovision sono attualmente in corso nel Regno Unito e in Islanda.

