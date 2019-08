Junior Eurovision 2019, Eliana Gomez Blanco per Malta, Sofia Ivanko per l’Ucraina

Malta ed Ucraina hanno fatto le loro scelte per quanto riguarda lo Junior Eurovision Song Contest 2019, in programma a Gliwice, Polonia, il prossimo 24 novembre.

TVM, la tv pubblica maltese, ha scelto una artista che ha già una buona carriera internazionale: si tratta di Eliana Gomez Blanco, nata nel 2005, recentemente vincitrice di un importante concorso, Għanja tal-Poplu Żgħażagħ.

Eliana è stata scelta fra un gruppo di 12 giovani cantanti che si sono esibiti nello show di selezione con delle cover: a decidere, una votazione mista per metà frutto del televoto per metà di una giuria composta da esponenti della scena musicale maltese, fra i quali Claudia Faniello, rappresentante eurovisiva maltese nel 2017.

Ha già rappresentato Malta in diversi concorsi in Romania, in Svizzera ed in Italia (Microfono d’oro, da lei vinto quando aveva 8 anni) e si è esibita al teatro Bibbiena di Mantova. Inoltre ha iniziato una carriera di presentatrice in patria. La sua canzone sarà scelta successivamente.

L’Ucraina ha invece scelto la tredicenne Sofia Ivanko. Anche lei è stata selezionata attraverso un concorso nel quale si è affermata grazie ad un voto della giuria composta da sette esperti, fra i quali Alyosha, la rappresentante ucraina all’Eurovision 2010, la capo delegazione di UA:PBC Oksana Skibinska e il capo del settore intrattenimento dell’emittente Stanislav Medvedev.

Sofia Ivanko ha preso parte alla quinta edizione di The Voice Kids Ucraina, dove è stata capitanata da Jamala, vincitrice dell’Eurovision 2016. La canzone che porterà sul palco polacco si intitola “”Koly zdaietsia” (When It seems).

Non perderti nemmeno una notizia, unisciti al nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App gratuita o seguici sui social: Facebook | Twitter e Instagram