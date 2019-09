Junior Eurovision 2019: Jordan Anthony rappresenterà l’Australia

Anche l’Australia ha scelto il suo rappresentante per lo Junior Eurovision Song Contest 2019, che si svolgerà il 24 novembre prossimo a Gliwice in Polonia: si tratta di Jordan Anthony Rabbone. La tv che sovrintende alla partecipazione, ABC, lo ha scelto dopo che il quattordicenne è salito agli onori delle cronache per aver preso parte a The Voice, ma nella versione senior, risultando dunque il più giovane partecipante di sempre.

La sua mentore è stata la celebre popstar australiana Delta Goodrem ma i maggiori apprezzamenti gli sono arrivati dal primo rappresentante australiano all’Eurovision, anch’esso giudice del talent, che ha definito la sua voce “da lasciare senza fiato“.

Nato a Perth, ha scritto la sua prima canzone a 7 anni, successivamente ha studiato pianoforte e cominciato a suonare e cantare anche per le strade della sua città. Della sua passione dice: “La musica per me è l’assoluta forma di espressione. Quando la gente ascolta le mie canzoni, vorrei che essa si relazioni con loro, sapendo che non sono soli”.

La canzone che porterà sul palco di Gliwice sarà designata successivamente.

