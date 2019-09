Junior Eurovision 2019, Karina Ignatyan per l’Armenia, Darija Vračevic per la Serbia

Armenia e Serbia hanno scelto le proprie rappresentanti per lo Junior Eurovision Song Contest 2019, in programma domenica 24 novembre a Gliwice in Polonia.

ARM TV ha designato Karina Ignatyan, vincitrice della versione per bambini e ragazzi del concorso “Depi Evratsedil”. Sul palco polacco eseguirà “Colours of your dream”. A 13 anni, Karina Ignatyan ha già una notevole carriera alle spalle avendo preso parte fra gli altri a he Voice Kids Russiae New Wave Junior.

Darija Vračevic, 11 anni, rappresenterà invece la serba RTS col brano Podigni Glas (Raise Your Voice). Nel suo caso, c’è stata una selezione interna fra le varie candidature giunte alla tv di stato.

Per lei, che studia pianoforte, esperienze fra l’altro nel musical per bambini come Tesla and the Battle at the Magnetic Field. Inoltre ha esperienze di doppiaggio di pellicole a cartoni animati delle grandi case di produzione. Appassionata anche di danza ha vinto con la sua squadra cinque medaglie d’oro e due d’argento.