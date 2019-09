Junior Eurovision 2019, la spagnola Melani Garcia canterà “Marte” contro il ‘climate change’

Un tema di grande attualità per il ritorno in concorso della Spagna allo Junior Eurovision Song Contest. Melani Garcia canterà infatti ‘Marte’, un brano che tratta della difesa del pianeta e della lotta al cambiamento climatico.

Proprio in questi giorni, per la presenza a New York per la conferenza mondiale per il clima di Greta Thunberg, la giovane attivista per il svedese figlia di quella Malena Ernman che rappresentò la Svezia all’Eurovision 2009, il cambiamento climatico è tornato sulle prime pagine.

Il brano, che qui potete sentire in estratto, porta due firme importanti: quella di Pablo Mora, leader dei Lagarto Amarillo, una delle band consolidate del pop spagnolo e Manu Chalud, dj e compositore che ha partecipato a produzioni nazionali ed internazionali di livello.

Lo Junior Eurovision Song Contest 2019 è in programma domenica 24 novembre a Gliwice- Slesia, in Polonia e sarà trasmesso in Italia, come di consueto, su Rai Gulp.

