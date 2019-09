Junior Eurovision 2019, il Portogallo ha scelto Joana Almeida e “Vem comigo (Come with me)”

Joana Almeida, 10 anni, è la scelta di RTP, la televisione portoghese, per l’edizione 2019 dello Junior Eurovision Song Contest che si svolgerà a Gliwice-Slesia, in Polonia, domenica 24 novembre prossimo, con diretta per l’Italia su Rai Gulp.

Si tratta di una scelta interna, che arriva però dopo che la giovanissima interprete si è affermata in un popolare concorso canoro per bambini lusitano, Gala Internacional dos Pequenos Cantores da Figueira da Foz.

La sua canzone Vem Comigo (Come With Me), ricalca le stesse tematiche della canzone spagnola, visto che lancia un messaggio di speranza e di fiducia sul fatto che i giovani possano fare la differenza ed avere un impatto positivo sulla salute del pianeta.

A comporla è stato un nome pesante della musica portoghese João Pedro Coimbra, già autore di Don’t Walk Away di Pedro Gonçalves, finalista nel 2017 al Festival da Canção, il concorso di selezione eurovisivo lusitano, nonchè vincitore di numerosi riconoscimenti nazionali musicali. Sarà presentata successivamente.

Il Portogallo, che ha debuttato in concorso nel 2006 ma vi è tornato solo nel 2017 è solamente alla quinta partecipazione e sin qui non ha ottenuto grossi riscontri, non avendo mai superato la quattordicesima posizione.

