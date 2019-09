Junior Eurovision Song Contest 2019, Tatyana e Denberel con “A time for us” per la Russia

La lista dei giovani artisti europei che rappresenteranno il proprio paese allo Junior Eurovision Song Contest 2019 in Polonia aumenta sempre più. È la volta della Russia che si affida al duo composto da Tatyana Mezhentsyeva e Denberel Oorzhak. I due giovani cantanti hanno trionfato nella selezione nazionale russa, primeggiando tra undici partecipanti attraverso un sistema di voto che prevedeva 50% giuria e 50% voto online. Il brano che porteranno in gara si chiama A Time for Us.

Da anni la Russia porta allo JESC rappresentanti che seppur giovani hanno già una solida preparazione artistica. Tatyana Mezhentseva, moscovita di 10 anni, canta e danza da quando ha quattro anni e partecipare al Junior Eurovision Song Contest è sempre stato il suo sogno.

Denberel Oorzhak è un ragazzo di 13 anni nato e cresciuto ad Ak-Dovurak, un paese nella Repubblica Federale di Tuva, a confine con la Mongolia, insieme alla nonna che per prima scoprì il suo innato talento canoro. Ha vinto di recente la stagione finale dello show You are super! insieme alla versione per ragazzi del celebre New Wave. A inizio 2019 si è spostato dal suo paese d’origine alla capitale Kyzyl per studiare canto in uno studio di registrazione.

La Russia ha partecipato allo Junior Eurovision Song Contest per la prima volta nel 2005 e da allora non si è mai ritirata, arrivando ben quattro volte sul podio con due vittorie, nel 2006 con le gemelle Tolmachevyy (poi in gara nel 2014 al concorso per adulti) e nel 2017 con Polina Bogusevich. In quindici partecipazioni non è mai arrivata fuori dalla top 10, tant’è che il peggior risultato è stato proprio il decimo posto dell’anno scorso con Unbreakable di Anna Filipchuk.

Piccola curiosità degna di nota: i duetti hanno sempre portato eccellenti risultati alla nazione, una vittoria già citata nel 2006 e un secondo posto nel 2010 ad un punto dalla nazione vincitrice.

La diciassettesima edizione del Junior Eurovision Song Contest si terrà a Gliwice in Polonia, che ospiterà per la prima volta la manifestazione, il 24 novembre 2019. A quest’edizione prenderanno parte 19 stati: Albania, Armenia, Australia, Bielorussia, Francia, Galles, Georgia, Irlanda, Italia, Kazakistan, Macedonia del Nord, Malta, Paesi Bassi, Polonia (organizzatore), Portogallo, Russia, Serbia, Ucraina e Spagna (tornata in gara dopo 12 anni di assenza). Di questi, dieci hanno già selezionato sia artista che canzone e 14 solo l’artista.

