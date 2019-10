Junior Eurovision 2019, per l’Albania Isea Çili con “Mikja ime fëmijëria”

Anche l’Albania ha selezionato la sua piccola artista per l’Eurovision Song Contest 2019, che si terrà domenica 24 novembre a Gliwice in Polonia. Si tratta di Isea Çili, nata nel 2008, che porterà sul palco polacco la canzone “Mikja ime fëmijëria” (My childhood friend).

La qualificazione è avvenuta attraverso la vittoria allo Junior Fest, il concorso di selezione, che ha visto sfidarsi, su canzoni inedite, 20 cantanti. A decretare la vittoria è stata esclusivamente una giuria di esperti, visto che lo show è stato registrato ma non ancora trasmesso da RTSH, la tv nazionale albanese.

Isea Çili, ha avuto dalla sua anche una recente popolarità televisiva, visto che è reduce dalla partecipazione alla versione albanese di The Voice Kids, dove è arrivata sino alla quarta puntata dei live.

Sesta partecipazione per l’Albania, la quinta consecutiva dopo lo stop di due anni seguito all’esordio del 2012, il miglior risultato è il quinto posto ottenuto da Mishela Rapo nel 2015 con la canzone Dambaje.

Non perderti nemmeno una notizia, unisciti al nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App o seguici sui social: Facebook | Twitter e Instagram