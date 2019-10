Eurovision: Mahmood, Roksana Wegiel e Maruv fra i nominati agli MTV Ema 2019

Diversi nomi eurovisivi o che hanno in qualche modo a che fare con l’Eurovision fra i candidati agli MTV Europe Music Awards nelle rispettive zone. L’evento internazionale, quello che poi assegnerà i premi assoluti e continentali è previsto per il 3 novembre prossimo al Fibes Conference ed Exhibition Center di Siviglia.

C’è innanzitutto Mahmood, che dopo il secondo posto di “Soldi”, i tre dischi di platino e i milioni di visualizzazioni nel mondo, si prepara al tour internazionale: dovrà sfidarsi per il Best Italian Act con Achille Lauro, Salmo, Elodie, Coez ed Elettra Lamborghini.

Non c’è, nel Best Dutch Act il vincitore dell’Eurovision Duncan Laurence mentre l’ucraina Maruv, protagonista della vicenda che ha portato il suo paese a ritirarsi dall’edizione 2019, è in corsa proprio in quella Russia che è stata la causa scatenante del tutto. La campionessa in carica dello Junior Eurovision, Roksana Wegiel è in corsa in Polonia.

Molly Sanden, più volte protagonista al Melodifestivalen, è in corsa in Svezia, mentre in Svizzera troviamo Ilira, già finalista nel concorso nazione del suo Paese nel 2011, in Ungheria in corsa Andras Kallay Saunders. Si può votare per Mahmood andando sul sito degli MTV Europe Music Awards Italia.

