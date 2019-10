Junior Eurovision 2019, Mila Moskov rappresenterà la Macedonia del Nord

Mila Moskov, quattrodicenne di Prilep, sarà la rappresentante della Macedonia del Nord allo Junior Eurovision Song Contest 2019, in programma domenica 24 novembre a Gliwice in Polonia. Si è trattato di una scelta interna, dopo un casting al quale hanno preso parte 18 giovani artisti. La sua canzone sarà annunciata successivamente.

Mila Moskov alle spalle l’esperienza con un coro chiamato Little Angels e la partecipazione a diversi festival e concorsi fra i quali il Mel Fest Prilep e la versione locale di Got Talent. Quindicesima partecipazione per il Paese, che non ha mai vinto e nemmeno mai ospitato. Debutto nel 2003, tre ultimi posti all’attivo, ha come migliori piazzamenti i due quinti posti del 2007 e 2008.

Come già per la rassegna dei grandi, da quest’anno il Paese è in gara con la nuova denominazione di Macedonia del Nord, che chiude la vicenda diplomatica aperta da tempo con la Grecia per l’omonimia con la regione ellenica della Macedonia, che aveva costretto il Paese ad adottare la denominazione internazionale di “Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia”.

Non perderti nemmeno una notizia, unisciti al nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App o seguici sui social: Facebook | Twitter e Instagram