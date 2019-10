Junior Eurovision 2019: Wiktoria Gabor farà gli onori di casa per la Polonia

“Szansa na Sukces 2019“: è questo il nome della selezione nazionale che Wiktoria Gabor ha vinto per rappresentare il Paese ospitante dello Junior Eurovision Song Contest 2019, la Polonia. La ascolteremo a Gliwice sulle note di “Superhero“.

Wiktoria, 12 anni, è passata attraverso tre round di casting prima di giungere alla finale, dove ha superato Nikola Fiedor e Gabriela Katzer, guadagnandosi appunto il diritto di cantare per il proprio Paese. Che, però, non è quello di nascita, perché la sua è una storia di chi è già cittadina del mondo alla sua età. Nata in Germania, ha intrapreso il percorso scolastico in Gran Bretagna prima di stabilirsi in terra polacca.

Nello scorso mese di febbraio, è stata finalista nella seconda edizione di The Voice Kids Polonia e ha già rilasciato un singolo d’esordio, “Time“, che ha raggiunto oltre due milioni e mezzo di visualizzazioni su YouTube.

La storia della Polonia allo Junior Eurovision è un po’ più travagliata rispetto a quella della sua controparte eurovisiva maggiore. Entrata in gara nel 2003 e 2004, non ci è più tornata fino al 2016. L’anno scorso, poi, il colpo di mano con Roksana Węgiel e la sua “Anyone I want to be“, con cui ha portato a casa il successo finale.

Risultata la settima più votata dalle giurie con 79 punti, ha visto capovolgersi completamente la situazione quando è arrivato l’online voting, che l’ha posta prima e le ha dato 136 punti per un totale di 215, 12 in più della Francia e 14 in più dell’Australia.

Lo Junior Eurovision Song Contest 2019 si terrà domenica 24 novembre alle ore 16 a Gliwice. La diretta televisiva in Italia sarà assicurata da Rai Gulp, casa del concorso fin dall’esordio (vittorioso) italiano nel 2014.

