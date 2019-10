Junior Eurovision 2019: Marta Viola per l’Italia con “La voce della Terra”

Si svela finalmente il destino della sesta entry della storia dell’Italia allo Junior Eurovision Song Contest. In questo 2019, a Gliwice, in Polonia, sarà Marta Viola, 10 anni, di Torino, ad andare in scena per il nostro Paese, con la canzone “La voce della Terra – The voice of the Earth“.

Si tratta di un pezzo fondamentalmente a tema ecologico, con la parte centrale cantata in inglese e il resto in italiano. Il video della canzone è stato girato sul grattacielo di Intesa Sanpaolo, proprio nella città natale della giovane artista.

La canzone porta la firma, per la parte musicale, di Franco Fasano e Marco Iardella, entrambi con un lunghissimo passato allo Zecchino d’Oro. In particolare, però, Fasano è anche autore di “Ti lascerò“, che nelle voci di Anna Oxa e Fausto Leali vinse il Festival di Sanremo 1989.

Tra le sue produzioni prestate a Leali anche “Io amo” e “Mi manchi“, ma degna di nota è anche “Colpevole“, che nel 2005 fu interpretata a Sanremo da Nicola Arigliano e vinse il Premio della Critica intitolato a Mia Martini. Di Fasano, inoltre, piace ricordare il suo ruolo di compositore in “Avrei voluto“, che il duo Oxa-Leali portò all’Eurovision Song Contest proprio trent’anni fa.

Entrambi sono da anni autori delle canzoni italiane allo JESC, con Iardella che ha iniziato a essere coinvolto fin dal 2016 e Fasano che si è aggiunto lo scorso anno. Dal 2017 le parole sono scritte da Fabrizio Palaferri, anche lui autore in quota Zecchino d’Oro, al pari di Emilio Di Stefano (che vanta anche una puntata al Festival di Sanremo, con “Non escludo il ritorno” eseguita nel 2005 dal compianto Franco Califano), che esordisce come paroliere nel concorso. Come da regolamento, anche Marta Viola ha avuto voce in capitolo sulla composizione del pezzo.

L’Italia ha vinto lo Junior Eurovision alla prima partecipazione, nel 2014, con “Tu primo grande amore” di Vincenzo Cantiello; è poi arrivata terza con “Cara mamma (Dear mom)” di Fiamma Boccia due anni dopo. Lo scorso anno ha chiuso al settimo posto con “What is love” di Melissa e Marco.

L’edizione 2019 del concorso potrà essere seguita domenica 24 novembre alle ore 16 su Rai Gulp, in diretta da Gliwice.

