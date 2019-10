Junior Eurovision 2019: Ucraina e Australia annunciano i loro brani (video)

UA:PBC, la televisione di stato ucraina ha presentato il video ufficiale di “The Spirit of Music“, il brano cantato da Sophia Ivanko che rappresenterà l’Ucraina all’edizione 2019 dello Junior Eurovision Song Contest, che avrà luogo a Gliwice-Silesia, in Polonia.

Anche Jordan Anthony, rappresentante australiano, ha presentato “We Will Rise“, il brano con cui porterà la bandiera dell’Australia al concorso musicale per i più giovani.

Sophia ha 13 anni, e dopo aver vinto la selezione nazionale ha iniziato a lavorare sul suo brano di cui è anche autrice, e ha spiegato in questo modo il suo brano The Spirit of Music:

La mia canzone parla dell’incredibile, magico potere della musica. La musica aiuta le persone a trovare la loro forza interiore e rallegrare. Ogni volta che si verificano difficoltà di vita che ti fanno sentire triste, devi cantare la melodia che viene dal tuo cuore. Questa melodia è personale e diversa per persone diverse. Spero che il mio “hoo-oo-oo” risveglierà tali melodie nel cuore di tutti.

Il video musicale per la canzone di Sophia è stato creato dal noto regista ucraino di TV, film e video musicali, Dmytro Avdieiev. “È simbolico che si muova passo dopo passo avanti e verso l’alto nel nostro video. Sta andando verso il suo sogno di diventare un artista e rappresentare il nostro paese alla Junior Eurovision. E tutti intorno a lei l’aiutano e la supportano ”, afferma il regista.

Il brano di Jordan Anthony, invece, in gara per l’Australia, si intitola “We Will Rise“, ed è stato scritto insieme al duo di MSquared Productions Michael Paynter e Michael Delorenzis. La canzone è un inno edificante sulla resilienza e il superamento dei dubbi.

Cantante, cantautore e pianista appassionato, Jordan ha scritto la sua prima canzone a 7 anni. Attingendo da esperienze personali, ha scritto We Will Rise per celebrare la forza interiore e ispirare speranza durante i periodi di prova.

La musica per me è la massima forma di espressione e ho scritto questa canzone per condividere un messaggio di speranza. Quando le persone ascoltano le mie canzoni, voglio che si relazionino e sappiano che non sono sole.

Il video musicale è stato girato all’ABC Ultimo Centre di Sydney e presenta Jordan al pianoforte. Natalie Waller di ABC Music & Events ha affermato la natura ispiratrice di We Will Rise. “La potente performance risuonerà sicuramente con il pubblico di tutto il mondo”.

