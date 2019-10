Junior Eurovision 2019: Carla con Bim Bam Toi per la Francia (video)

Dopo il ritorno alla competizione l’anno scorso, la Francia sarà presente anche quest’anno allo Junior Eurovision Song Contest. Questa mattina il canale YouTube del concorso ha pubblicato il video della canzone francese.

A rappresentare l’Hexagone sarà Carla con il brano “Bim Bam Toi“, scritto e composto da Igit e Barbara Pravi. Abbiamo avuto qualche indizio dal profilo instagram ufficiale di Carla, ma solo stamattina France 2 ha annunciato ufficialmente artista e canzone in gara.

Il nome completo è Carla Lazzari, ha 13 anni ed è di Nizza (Châteauneuf-Villevieille per la precisione). Si è fatta conoscere al grande pubblico raggiungendo la Finale della quinta stagione di The Voice Kids nel dicembre del 2018 (nel team di Patrick Fiori, il rappresentante francese all’Eurovision 1993 con “Mama Corsica”).

La Francia ha fatto il suo debutto nella competizione per giovani voci molto tempo fa, nel 2004. Nonostante un bel sesto posto, abbiamo dovuto attendere ben 14 anni per rivederla in gara allo Junior Eurovision Song Contest.

Il ritorno in gara della Francia nel 2018 ha reso entusiasti molti fan della competizione. L’anno scorso aveva inviato Angélina con l’allegro “Jamais Sans Toi”, che è apparsa subito tra le favorite per la vittoria, arrivando persino a sfiorarla con un secondo posto.

Dopo l’ottimo posizionamento a Minsk lo scorso anno, vedremo cosa farà in questa edizione a Gliwice (Polonia) con Carla e la sua Bim Bam Toi.

Sarà possibile seguire l’edizione 2019 dello Junior Eurovision domenica 24 novembre alle ore 16 su Rai Gulp, in diretta da Gliwice.

