La diciassettesima edizione dello Junior Eurovision Song Contest è sempre più vicina, e dopo aver svelato in questa settimana chi rappresenterà l’Italia, oggi continuiamo con la presentazione dei brani proposti dalla Serbia, dall’Armenia e dai padroni di casa, la Polonia.

La Serbia si affida alla piccola Darija Vracevic, undicenne di Belgrado. Eccellente pianista ma anche attrice e doppiatrce, porta una canzone di sensibilizzazione sull’ambiente (un tema già trattato da altre quattro nazioni quest’anno nella competizione) chiamata Raise Your Heart.

Sebbene il titolo possa ingannare, la canzone è interamente in serbo ed è stata scritta insieme ad Leontina Vukomanovic, stretta collaboratrice di Zeljko Joksimovic. Reduce da un penultimo posto l’anno scorso, quest’anno la Serbia ha calato l’asso per fare il colpaccio.

Karina Ignatyan, 13 anni, rappresenterà l’Armenia dopo aver vinto la selezione nazionale Depi Mankakan Evratesil, ma vanta già diverse partecipazioni in precedenti eventi musicali, tra i quali spiccano The Voice Kids Russia e Miss Ethno 2019.

L’Armenia all’evento per giovanissimi non ha mai sfigurato: in 12 partecipazioni è arrivata ben sette volte sul podio, vincendo nel 2010. Non è mai arrivata più in basso della nona posizione, giunta l’anno scorso con Levon. Colors of your dream è la sua canzone, scritta da un team di autori armeni e russi.

I padroni di casa sembra che vogliano bissare il trionfo dell’anno precedente. Viki Gabor, 12 anni, è nata in Germania, ha studiato in Gran Bretagna e ora vive a Cracovia. Già nota per essere arrivata in finale a The Voice Kids Poland, si è guadagnata il diritto di rappresentare la Polonia allo JESC 2019 con la vittoria della selezione nazionale Szansa na sukces .

Ha all’attivo un singolo, Time, che ha raggiunto due milioni e mezzo di visualizzazioni, e concorre con Superhero, brano scritto da Lanberry, una giovane cantautrice polacca e prodotto da una casa discografica molto importante in Polonia.

Tuttavia prima di vincere l’anno scorso, la Polonia non ha mai raggiunto dei grandi risultati: in cinque partecipazioni è arrivata due volte all’ultimo posto nel 2003 e nel 2004, per poi ritornare nel 2016 e riscattandosi con dei buoni risultati. La Polonia per giunta ha un piccolo record: solo ragazze allo Junior Eurovision.

Lo Junior Eurovision Song Contest 2019 si terrà a Gliwice, in Slesia, il prossimo 24 novembre e sarà trasmesso da Rai Gulp. Tutte le canzoni sono state rilasciate, ad eccezione di quella nord-macedone, di cui conosciamo solo l’artista (Mila Moskov) e il titolo della canzone, Fire.



