Junior Eurovision 2019: ecco le canzoni di Georgia, Irlanda e Portogallo (Video)

Ormai è quasi completata la presentazione dei brani che prendono parte al prossimo Junior Eurovision Song Contest 2019, la versione per bambini e ragazzi dell’Eurovision, che si svolgerà 24 novembre a Gliwice in Polonia ed in Italia sarà trasmessa da Rai Gulp. Ecco i brani che rappresenteranno rispettivamente Georgia, Irlanda e Portogallo.

Georgi Rostiashvili, rappresentante della Georgia, si è qualificato vincendo la selezione nazionale (un talent show per bambini), ma il brano è stato scritto appositamente per la rassegna da Davit Evgenidze, un cantautore e compositore piuttosto famoso da quelle parti. Si intitola We need love.

Team ben noto al mondo eurovisivo quello che sta dietro a Banshee, la canzone affidata all’irlandese Anna Kearney, vincitrice della selezione organizzata da TG4, la tv dell’isola del Trifoglio che trasmette in gaelico irlandese. A capo del team autoriale c’è infatti il duo Niall Mooney-Jonas Gladnikoff, che ha firmato diverse entries irlandesi (su tutte Et cetera, anno 2009) e anche due canzoni per lo Junior Eurovision.

Ancora un brano a tematica ambientale, in questa edizione: è Vem Comigo (Come with me) della portoghese Joana Almeida. Il brano, scritto appositamente per il concorso porta la firma di un nome pesante della musica portoghese João Pedro Coimbra, già autore di Don’t Walk Away di Pedro Gonçalves, finalista nel 2017 al Festival da Canção, il concorso di selezione eurovisivo lusitano.

