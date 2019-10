Junior Eurovision 2019: le canzoni di Galles, Malta e Spagna (Video)

Continua la presentazione dei brani che prenderanno parte allo Junior Eurovision Song Contest 2019, il concorso internazionale musicale per bambini e ragazzi dai 9 ai 14 anni, ‘figlio’ dell’Eurovision Song Contest. Vi presentiamo stavolta i brani di Galles, Malta e Spagna.

Erin Mai, in rappresentanza del Galles canterà Calon yn Curo, che si traduce con Batticuore. Il porta la firma di Sylvia Strand e Jonathan Gregory, componenti della band The Islanders che gli appassionati dell’Eurovision ricorderanno al fianco di Jon Lilygreen in gara sotto le insegne di Cipro nel 2010 con Life looks better in spring.

Team internazionale e parecchio pesante per Eliana Gomez Blanco, la cantante ispano-maltese che rappresenta l’isola di Malta. We are more ha un tipico sound eurovisivo di matrice svedese e non è un caso: la musica è infatti di Jonas Thander, compositore e producer svedese che ha collaborato con Taylor Swift, Ariana Grande, Demi Lovato e diversi big svedesi.

Inoltre figurano nel pool autoriale la canadese Rachel Suter, già coinvolte in alcune canzoni per varie selezioni nazionali eurovisive un inglese (William Lee Adams di WiWibloggs) e un noto compositore maltese.

Di Marte, la canzone sul ‘climate change’ di Melani Garcia era uscito un assaggio ma adesso è stata rilasciata in via ufficiale. Anche qui un nome pesante fra gli autori, Pablo Mora, leader dei Lagarto Amarillo, una band consolidata nel panorama pop iberico. C’è spazio, come potete sentire, anche per dare sfogo alla sua voce già lirica.

Lo Junior Eurovision Song Contest 2019 si svolgerà il 24 novembre a Gliwice in Polonia e sarà trasmesso in diretta dalle ore 16 su Rai Gulp.

