Junior Eurovision 2019, ecco “Fire” di Mila Moskov per la Macedonia del Nord

Presentato ufficialmente sul canale ufficiale della manifestazione ‘Fire‘, il brano con cui Mila Moskov rappresenterà la Macedonia del Nord allo Junior Eurovision Song Contest, in programma domenica 24 novembre alle 16 a Gliwice- Silesia in Polonia, che sarà trasmesso in Italia da Rai Gulp.

Per l’interprete uscita fra le altre cose anche da un talent show, l’occasione di essere la prima rappresentante del suo Paese con la nuova denominazione allo Junior Eurovision, onore che nella rassegna degli adulti era toccato a Tamara Todevska. Con questo brano, scritto dai fratelli Lazar Cvetkovski e Magdalena Cvetkovska Ena, autori ben noti nel mondo slavo, sono state presentate tutte e 19 le canzoni in concorso.

La Macedonia del Nord è alla disperata ricerca di un piazzamento dignitoso: tre dodicesimi posti nelle ultime tre edizioni (e sette volte dodicesima nelle ultime otto edizioni!), manca la top 10 dal 2008, quando Bobi Andonov chiuse quinto.

Non perderti nemmeno una notizia, unisciti al nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App o seguici sui social: Facebook | Twitter e Instagram