Eurovision 2020: anche il Montenegro si ritira dalla competizione

Dopo l’Ungheria, anche il Montenegro si ritira dall’Eurovision 2020, in questo caso per via di problemi finanziari. La comunicazione ufficiale è stata data dall’emittente locale RTCG a ESCToday dopo che alcuni rumors erano già trapelati nelle ultime ore.

L’emittente della nazione balcanica aveva espresso l’intenzione di partecipare alla prossima edizione dell’Eurovision nel mese di settembre, senza però confermare ufficialmente entro il 16 dello stesso mese e mancando anche la successiva deadline del 10 ottobre, che consentiva il ritiro dalla manifestazione senza il pagamento di penali.

L’EBU aveva garantito un’estensione dei termini d’iscrizione ma l’emittente non è stata comunque in grado di soddisfare i requisiti per la partecipazione malgrado “siano stati fatti tutti gli sforzi possibili”, come riferito da RTCG.

Si tratta del secondo ritiro annunciato in questo 2019 per il Montenegro. Già a giugno RTCG aveva comunicato che non avrebbe fatto ritorno al prossimo Junior Eurovision Song Contest che si terrà il 24 Novembre a Gliwice (Polonia), competizione dalla quale manca dal 2016.

Considerando anche il ritiro dell’Ungheria e il rientro in gara di Bulgaria e Ucraina il numero di stati partecipanti al prossimo Eurovision dovrebbe rimanere fermo a 41, in attesa della lista ufficiale che verrà pubblicata dell’EBU entro la fine dell’anno.

Nella storia eurovisiva del Montenegro, che debuttò all’ESC nel 2007, si tratta del secondo ritiro dopo quello del 2010 prima del rientro nel 2012. Anche in tale occasione l’abbandono della manifestazione era stato dovuto a problemi di natura finanziaria oltre agli scarsi risultati ottenuti nei primi tre anni di partecipazione.

Nelle sue 11 partecipazioni all’Eurovision infatti, il Montenegro ha raggiunto la finale solo in due occasioni: nel 2014 con “Moj Svijet” di Sergej Cetkovic (19°) e nel 2015 con “Adio” di Knez, che con il suo 13° posto detiene il miglior piazzamento di sempre per il suo paese.

Nell’ultima edizione dell’Eurovision la nazione è stata rappresentata dal gruppo vocale D Mol con “Heaven” che non è riuscito a superare la semi-finale classificandosi 16° con 46 punti.

