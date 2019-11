Eurovision, Bilal Hassani ‘rivelazione francofona dell’anno’ agli NRJ Music Awards

Nonostante il sedicesimo posto all’ultima edizione dell’Eurovision Song Contest, Bilal Hassani raccoglie un grande risultato. Il giovane interprete francese di origine marocchina infatti, ha vinto il premio come ‘Rivelazione francofona’ dell’anno agli NRJ Music Awards, gli oscar musicali assegnati ogni anno da NRJ, il potentissimo e più famoso network musicale francese.

Si tratta di un riconoscimento molto importante, perchè NRJ rappresenta sostanzialmente quello che i giovani francesi ascoltano nelle radio e perchè in competizione nella stessa categoria c’erano artisti di maggior successo discografico, su tutti Romeo Elvis, il belga primo in classifica in patria con e in Francia con la hit ‘Tout oublier‘ (disco di diamante in Francia), eseguita con la sorella Angèle. Il premio è stato assegnato lo scorso fine settimana a Cannes.

“Roi”, la canzone con cui ha rappresentato la Francia a Tel Aviv, ha invece raccolto un terzo posto in Belgio mentre in patria si è fermata lontano dalla top 20. Si tratta quindi di un successo in gran parte personale, dovuto all suo seguito in rete. Di recente, è uscito anche il suo primo album dal titolo “Kingdom“.