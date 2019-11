Junior Eurovision 2019: la guida completa all’evento (anche in versione eBook)

Come ormai da tradizione, anche per questa edizione 2019 dello Junior Eurovision Song Contest, in cui partecipa per la sesta volta consecutiva l’Italia (rappresentata da Marta Viola), non poteva mancare la nostra Guida completa all’evento.

All’interno tante informazioni utili sullo show – che si terrà presso la Gliwice Arena di Gliwice (in Polonia) – come seguirlo e soprattutto le immancabili schede dedicate ad ogni singolo partecipante, compresa naturalmente la nostra rappresentante, la torinese Marta Viola.

Come sempre la Guida allo Junior Eurovision è (e rimarrà) completamente gratuita e disponibile per tutti sia nel classico formato PDF che in versione eBook.

In quest’ultimo caso, potete scaricare fin da subito la Guida allo JESC 2019 nel formato standard .ePub (utilizzato dalla maggior parte degli e-Reader in commercio), oppure nel formato .mobi per i possessori di un Amazon Kindle (tutti i link per il download sono disponibili nella nostra sezione Guide).

Da domani inizierà inoltre la distribuzione della versione eBook della nostra Guida gratuita anche nei principali digital store italiani e globali, come ad esempio Kobo Store, Mondadori Store, Tolino, iBooks store Apple di 51 Paesi, Google Libri, Barnes & Noble (USA), Walmart (USA), Scribd e altri ancora.

