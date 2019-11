Junior Eurovision Song Contest 2019: Marta Viola canterà per diciassettesima

Marta Viola canterà per diciassettesima la sua “La voce della terra” al prossimo Junior Eurovision Song Contest, che si svolgerà domenica 24 novembre alle ore 16 a Gliwice in Polonia. Lo hanno deciso gli organizzatori, TVP ed EBU, dopo che – al termine della cerimonia di apertura – sono stati, come tradizione sorteggiati il Paese che aprirà lo show, quello che lo chiuderà e il posizionamento della Polonia ospitante.

Ad esibirsi per primo sarà Jordan Anthony, rappresentante dell’Australia, con la sua “We will rise”, mentre lo chiuderà la serba Darija Vracevic con “Podigni glas (Raise Your Voice)”. Viki Gabor, la padrona di casa, canterà invece la sua “Superhero” in posizione 11. Ecco l’ordine completo

Australia – Jordan Anthony – We Will Rise Francia- Carla- Bim bam toi Russia -Tat’jana Meženceva & Denberel Ooržak- A time for us Macedonia del Nord- Mila Moskov – Fire Spagna – Melani Garcia- Marte Georgia – Georgi Rostiashvili – We need love Bielorussia – Liza Misnikova -Pepel’nyj (Ashen) Malta- Eliana Gomez Blanco – We are more Galles – Erin – Calon yn curo Kazakistan- Eržan Maksim- Armanyńnan qalma Polonia- Viki Gabor- Superhero Irlanda- Anna Kearney – Banshee Ucraina – Sofia Ivanko -The Spirit of Music Paesi Bassi – Matheu – Dans met jou Armenia- Karina Ignatyan – Colours of Your dream Portogallo – Joana Almeida – Vem comigo (Come with me) Italia – Marta Viola- La voce della Terra Albania- Isea Çili- Mikja ime fëmijëria Serbia- Darija Vracevic -Podigni glas (Raise Your Voice)

In Italia sarà possibile seguire l’evento in diretta tv su Rai Gulp (canale 42 del Digitale Terrestre, 42 di TivùSat e 807 di Sky) e in streaming con il commento a cura di Mario Acampa (qui la nostra intervista).