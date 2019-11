Eurovision Song Contest 2020, indiscrezione dalla Grecia: Sandro Nicolas per Cipro?

Circola con insistenza un nome dal sapore internazionale – non foss’altro per le origini e per i trascorsi musicali – associato alla partecipazione di Cipro al prossimo Eurovision Song Contest 2020. Si tratta di Alessandro Ruetten, artisticamente noto come Sandro Nicolas.

Il cantante tedesco di madre greca e padre statunitense, 23 anni, nel 2018 ha raggiunto le semifinali di The Voice of Germany ed i media ellenofoni, greci e ciprioti, lo stanno associando con molta insistenza all’isola di Venere in quanto, secondo le loro informazioni, il lavoro che sta facendo da diverso tempo assieme a Dimitris Kontopoulos, ‘santone’ eurovisivo ed autore di alcuni dei maggiori successi contemporanei del pop greco e non solo avrebbe attirato l’attenzione della TV cipriota che gli avrebbe formulato una proposta.

Non solo. Secondo gli stessi media greci, Nicolas sarebbe fra coloro che hanno inviato un brano – nel suo caso, due – alla tv tedesca, che per quest’anno ha confermato il processo di selezione degli ultimi due anni, con le canzoni giudicate da un panel di 100 giurati fan e 20 esperti musicale dal quale dovrebbero uscire i candidati alla finale.

Nel 2019 per Nicolas anche una partecipazione al celebre concorso internazionale dell’est Europa New Wave contest, in rappresentanza degli Stati Uniti. Lì sarebbe avvenuto l’incontro con Kontopoulos, che era fra i giurati.

Non perderti nemmeno una notizia, unisciti al nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App o seguici sui social: Facebook | Twitter e Instagram