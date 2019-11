Junior Eurovision 2019: malessere sul palco per Denberel Oorzhak (in gara per la Russia)

Denberel Oorzhak, il giovane artista in gara per la Russia in coppia con Tatyana Mezhentsyeva con il brano A Time For Us, ha accusato un malessere mentre era sul palco, durante lo svolgimento della prima prova dello Junior Eurovision Song Contest, che ha luogo a Gliwice-Silesia (in Polonia).

L’Unione Europea di Radiodiffusione ha diramato un comunicato ufficiale nei commenti della breve clip tratta dalla prova del duo russo:

Durante la prima prova della Russia allo Junior Eurovision Song Contest, il cantante Denberel Oorzhak ha accusato un malessere mentre era sul palco. Soccorso immediatamente dallo staff medico sul posto, è stato trasportato presso un ospedale locale. Siamo lieti di comunicarvi che sta affrontando un buon recupero ed è ben curato e accudito per riprendersi. Denberel resterà ricoverato in ospedale durante la nottesotto osservazione. L’intera famiglia dello Junior Erurovision manda a lui il suo amore e i migliori auguri.

Per il momento le uniche notizie che abbiamo in merito sono legate a questo comunicato e alla dichiarazione di Tatyana Mezhentsyeva che parla, sul suo profilo Instagram, di uno svenimento sul palco e che oggi a nessuno è permesso vederlo in ospedale, mentre domani i medici spiegheranno meglio cosa ha avuto.

Naturalmente sarà nostra premura tenervi aggiornati qualora fossimo in possesso di informazioni più dettagliate e inviamo a Denberel Oorzhak i più sinceri auguri per un pronto recupero.

