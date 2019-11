Junior Eurovision 2019: Denberel Oorzhak sta bene. La comunicazione EBU

Come promesso nella news di ieri, vi aggiorniamo sulle condizioni di salute di Denberel Oorzhak, il giovane rappresentante della Russia allo Junior Eurovision che, durante le prove, ha accusato un malessere.

Siamo felici di potervi dare una buona notizia perché, stando alle parole dell’EBU, Denberel sta bene e si è completamente ripreso dal malessere accusato nella giornata di ieri.

Pochi minuti fa, infatti, l’EBU ha annunciato tramite un comunicato su Twitter il completo recupero delle condizioni di salute del giovane artista:

Siamo lieti di annunciarvi che il cantante russo Denberel Oorzhak si è completamentze ristabilito dopo aver accusato un malessere sul palco mercoledì. Ora è nuovamente nel suo albergo in seguito a un breve ricovero in ospedale dove ha ricevuto cure eccellenti. La salute e il benessere di tutti i giovani partecipanti è sempre la nostra priorità e l’intera famiglia dello Junior Eurovision è felice che (Denberel) stia di nuovo bene

Nulla di grave, dunque, per il giovane artista russo che questa domenica potrà esibirsi nuovamente sul palco di Gliwice-Silesia in compagnia di Tatyana Mezhentseva sulle note di A Time For Us.

