Mahmood all’Het Grote Songfestivalfeest il 15 dicembre ad Amsterdam

In attesa della prossima edizione dell’Eurovision Song Contest, che si terrà nel 2020 a Rotterdam, i Paesi Bassi riscaldano i motori con uno storico evento eurovisivo.

Domenica 15 dicembre allo Ziggo Dome di Amsterdam andrà infatti in scena il concertone Het Grote Songfestivalfeest.

Un concerto unico che riunirà ben ventitré vincitori dell’Eurovision, e tanti altri iconici concorrenti della kermesse europea. Non mancherà la rappresentanza italiana: sarà Mahmood a portare l’Italia sul palco e a far ballare l’arena con la sua hit “Soldi”.

La serata, presentata da Cornald Mass, segnerà un record. Nel 1981 furono ventuno gli ex vincitori eurovisivi a condividere il palco dell’Eurovision Gala ad Oslo, in Norvegia. Due in più si ritroveranno ad Amsterdam.

Nella lista dei nomi confermati ritroviamo Anne-Marie David, Charlotte Perrelli, Corinne Hermès, Dana International, Dima Bilan, Eimear Quinn, Ell & Nikki, Emmelie De Forest, Gali Atari, Izhar Cohen, Johnny Logan, Katrine and the Waves, Lenny Kuhr, Linda Martin, Loreen, Marie Myriam, Netta Barzilai, Niamh Kavanagh, Nicole, gli Olsen Brothers, Ruslana, Sandra Kim e i Teach-in.

Non mancheranno inoltre grandi nomi legati alla kermesse come Eleni Foureira, i KEiiNO, Sergey Lazarev, Serhat e Verka Serduchka.

Tra gli ex rappresentanti olandesi ci saranno infine Edsilia Rombley, Marlayne, Mandy Hudyts delle Frizzle Sizzle, Ruth Jacott e Willeke Alberti.

Per la prima volta, dal 2011 a oggi, un rappresentante eurovisivo italiano prende parte a un grande evento a tema Eurovision dopo l’esperienza in gara.

Un buon segno per Mahmood, destinato a restare fra le stelle più brillanti della storia della kermesse. E chissà, magari ci sarà per lui anche un posticino come ospite sul palco di Rotterdam. Sognare non costa nulla.

Stranamente assente invece il vincitore in carica, Duncan Laurence, che tuttavia sarà allo Ziggo Dome di Amsterdam in solitaria, per una tappa del suo tour il 26 marzo 2020.

Per chi volesse partecipare all’Het Grote Songfestivalfeest, sono ancora disponibili biglietti tramite il circuito Ticketmaster.

