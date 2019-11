Diretta Junior Eurovision 2019: scaletta e commento in real time | Vince la Polonia

Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito in questo lungo liveblogging e complimenti alla Polonia per questa seconda vittoria consecutiva.

18:28 | Ultimi secondi in diretta dallo studio di Rai Gulp per i commenti e i saluti finali

18:26 | Titoli di coda per questa edizione dello Junior Eurovision 2019. Settimo posto per la nostra Marta Viola.

18:23 | Sul palco la vincitrice Wiktoria “Viki” Gabor torna ad esibirsi nuovamente con “Superhero”.

18:20 | Vince lo Junior Eurovision Song Contest 2019 la Polonia per il secondo anno consecutivo!

18: 15 | Per l’Italia 64 punti dal voto online.

18: 14 | E’ il momento del voto online

Kazakistan è il paese più votato dalle giurie nazionali

18:12 | Dall’Albania 12 punti alla Spagna. Dalla Serbia 12 punti al Kazakistan.

18:11 | Dal Portogallo 12 punti ai Paesi Bassi. Dall’Italia 12 punti alla Spagna.

18:10 | Dall’Ucraina 12 punti al Kazakistan. Dai Paesi Bassi 12 punti al Kazakistan. Dall’Armenia 12 punti ai Paesi Bassi

18:09 | Dalla Polonia 12 punti al Kazakistan. Dall’Irlanda 12 punti all’Italia!

18:07 | Dal Galles 12 punti al Kazakistan. Dal Kazakistan 12 punti alla Polonia

18:06 | Dalla Bielorussia 12 punti al Kazakistan. Da Malta 12 punti alla Macedonia del Nord.

18:05 | Dalla Georgia 12 punti al Kazakistan

18:04 | Dalla Macedonia del Nord 12 punti alla Serbia. Dalla Spagna 12 punti alla Polonia.

18:03 | Dall’Australia 12 punti ai Paesi Bassi. Dalla Francia 12 punti ai Paesi Bassi. Dalla Russia 12 punti all’Australia

18:02 | Voto delle giurie nazionali

18:00 | Si torna in diretta dallo studio di Rai Gulp di Torino. Tra pochissimo tutta la fase di annuncio dei voti di giurie e voto online.

17:57 | Voto chiuso. Breve break pubblicitario per Rai Gulp mentre dalla Gliwice Arena sul palco la performance di Ida and Girl.

17:52 | Mentre potete continuare a votare, tutti i partecipanti di questa edizione dello JESC salgono sul palco per cantarci “Share The Joy”, l’inno ufficiale di questa edizione.

Tra poco chiusura del voto online, votate votate votate.

17: 46 | Secondo RECAP della serata. Continuate a votare anche per l’Italia con Marta Viola!

17:42 | Mentre si può continuare a votare, è il momento dell’Interval Act. Sul palco si esibisce Roksana Wegiel, vincitrice della scorsa edizione dello Junior Eurovision.

17: 37 | Primo RECAP della serata. Qui di seguito tutti i dettagli su come votare anche per la nostra Marta Viola.

17:36 | Il voto online è aperto: su www.jesc.tv è possibile inviare le proprie preferenze e votare anche per l’Italia, rappresentata da Marta Viola

17:32 | Ultima esibizione per questa edizione dello Junior Eurovision 2019 con la Serbia, rappresentata da Darija Vracevic con “Podigni glas (Raise your voice)”. Come tiene il palco lei nessun altro e qui di seguito capirete perchè…

Nata a Belgrado il 27 ottobre 2007, oltre a cantare balla e recita: ha avuto un ruolo nella versione serba di un musical e come ballerina ha vinto alcune competizioni nazionali. Ha esperienze come doppiatrice in alcuni cartoni animati. Brano cantato in serbo e inglese.

17:28 | Sul palco per l’Albania Isea Cili con “Mikja ime fëmijëri (My childhood friend)”.

17:24 | E’ il momento della nostra Marta Viola che porta sul palco “La voce della terra”. Solo 10 anni e abbiamo detto tutto: straordinaria ed emozionante! Brava Marta!

17:19 | Per il Portogallo c’è Joana Almeida con “Vem comigo (Come with me)”.

17:14 | Si ritorna in studio e si prosegue con la gara con l’Armenia, rappresentata da Karina Ignatyan e il brano “Colours of your dream”.

Nata a Kaluga (Russia) il 7 luglio 2006 da famiglia armena, si è qualificata in quanto vincitrice della versione per bambini e ragazzi del concorso di selezione eurovisivo Depi Evratesil ed ha già una notevole carriera alle spalle, avendo preso parte fra gli altri a The Voice Kids Russia e New Wave Junior.

17:13 | Breve breack pubblicitario per Rai Gulp.

17:09 | Si sale di ritmo sul palco della Gliwice Arena con Matheu, in rappresentanza dei Paesi Bassi con il brano “Dans met jou”.

Matheu Hinzen, nato a Weert il 12 maggio 2006, ha vinto il concorso di selezione. Lui ha già una carriera avviatissima: ha inciso diversi singoli, sia da solo che con altri artisti ed è comparso in ben sei film.

17:05 | E’ il momento dell’Ucraina, rappresentata da Sofia Ivanko con “The spirit of music”.

Nata a Kiev il 5 novembre 2005, ha preso parte alla versione ucraina di The Voice Kids e a diversi altri concorsi in patria. E’ stata selezionata attraverso un concorso ed in giuria c’era Jamala, la vincitrice dell’Eurovision 2016.

La canzone, che è quella con cui ha vinto il concorso di selezione, è scritta dalla stessa cantante con Mykhailo Tolmachov.

17:01 | Sul palco Anna Kearney con “Banshee” per l’Irlanda. Cantante e performer, si è già esibita a Broadway e alla National Concert Hall di Dublin. Si è qualificata vincendo la selezione nazionale. Una delle migliori performance di questa edizione dello JESC.

16:57 | E’ il momento di giocare in casa con la Polonia, rappresentata da Wiktoria “Viki” Gabor con il brano “Superhero”. Nata in Germania il 24 luglio 2007, e cresciuta nel Regno Unito prima di trasferirsi a Cracovia, è stata selezionata internamente dalla tv polacca dopo la partecipazione alla seconda edizione di The Voice Kids Poland nella quale è arrivata in finale.

16:53 | Si prosegue con il Kazakistan con Yerzhan Maxim e il brano “Armanyńnan qalma”.

16:50 | Breve collegamento con la Green Room (e da studio per Rai Gulp).

16:46 | Per il Galles sul palco Erin Mai con “Calon yn curo (Heart beating)”. Il brano, il cui titolo si traduce con Batticuore, porta la firma di Sylvia Strand e Jonathan Gregory, componenti della band The Islanders che gli appassionati dell’Eurovision dei grandi ricorderanno al fianco di Jon Lilygreen in gara sotto le insegne di Cipro nel 2010.

16:43 | Per Malta sul palco Eliana Gomez Blanco con “We are more”. Per metà spagnola, è nata a La Valletta nel 2005. Si è qualificata vincendo il concorso di selezione nazionale.

Fra gli autori della musica compare Jonas Thander, compositore e producer svedese che ha collaborato con Taylor Swift, Ariana Grande, Demi Lovato e diversi big svedesi.

16:39 | Sul palco la Bielorussia con Liza Misnikova “Pepelny (Ashen)”

16:35 | La Georgia con Giorgi Rostiashvili e il brano “We need love”

16:30 | Si riparte con la Spagna, una delle favorite di questa edizione, con Melani Garcia e la sua “Marte”

16:28 | Breve brack publbicitario

16:24 | Mila Moskov rappresenta la Macedonia del Nord con “Fire”.

16:20 | Per la Russia Tatyana Mezhentseva e Denberel Oorzhak con il brano “A time for us”. Per Denberel piccolo “incidente” durante le prove, dove aveva accusato un malore.

16:16 | Si prosegue con la Francia e l’allegria del brano “Bim Bam Toi” di Carla. Nel 2018 ha concluso al quarto posto la quinta di edizione di The Voice Kids in Francia. Il suo coach era Patrick Fiori, già rappresentante francese ad Eurovision 1994.

16:12 | Si parte ufficialmente con la gara: apre l’Australia con Jordan Anthony Rabbone e il brano “We will rise”. Jordan è salito alle cronache in quanto il più giovane partecipante di sempre a The Voice (quella senior).

16:08 | Sul palco della Gliwice Arena i tre conduttori di questa edizione dello Junior Eurovision: Ida Nowakowska (29 anni, attrice, ballerina e presentatrice, finalista alla prima edizione della versione locale di So you think you can dance?, è nota per essere la conduttrice della versione polacca di The Voice Kids); Aleksander Sikora, 29 anni (volto popolare della televisione polacca TVP) e Roksana Wegiel (14 anni, la detentrice del titolo e campionessa uscente).

16:02 | Come di consueto si parte con l’Opening Act: per i prossimi 5 minuti vedremo sfilare sul palco tutti i rappresentanti dei vari paesi in gara.

16:00 | Parte la diretta dalla Gliwice Arena dello Junior Eurovision 2019 su Rai Gulp (canale 42 del Digitale Terrestre) e, per chi vuole, sul canale Youtube dell’evento.

15:58 | Una breve clip che ricorda tutti i nostri rappresentanti allo Junior Eurovision.

15:54 | Viene spiegato come si vota allo Junior Eurovision 2019. Qui tutte le indicazioni. Ancora pochissimi minuti e poi si tornerà a votare dopo le esibizioni.

15:50 | Parte l’anteprima dello Junior Eurovision 2019 da studio (presso il centro produzione Rai di Torino) con Mario Acampa.

Questo l’ordine di esibizione di tutti i partecipanti:

Australia – Jordan Anthony – We Will Rise Francia – Carla- Bim bam toi Russia – Tat’jana Meženceva & Denberel Ooržak – A time for us Macedonia del Nord – Mila Moskov – Fire Spagna – Melani Garcia – Marte Georgia – Georgi Rostiashvili – We need love Bielorussia – Liza Misnikova – Pepel’nyj (Ashen) Malta – Eliana Gomez Blanco – We are more Galles – Erin – Calon yn curo Kazakistan – Eržan Maksim – Armanyńnan qalma Polonia – Viki Gabor – Superhero Irlanda – Anna Kearney – Banshee Ucraina – Sofia Ivanko – The Spirit of Music Paesi Bassi – Matheu – Dans met jou Armenia – Karina Ignatyan – Colours of Your dream Portogallo – Joana Almeida – Vem comigo (Come with me) Italia – Marta Viola- La voce della Terra Albania- Isea Çili- Mikja ime fëmijëria Serbia- Darija Vracevic -Podigni glas (Raise Your Voice)

Junior Eurovision Song Contest 2019. In diretta dalle 16 (con trasmissione su Rai Gulp canale 42 del Digitale Terrestre) in gara i 19 paesi che si sfideranno, insieme alla nostra Marta Viola, per conquistare il primo posto di questo concorso musicale internazionale ispirato all’Eurovision e dedicato ai più piccoli.

Come lo scorso anno, commenteremo in live blog (in tempo reale) l’intera trasmissione dello Junior Eurovision, compresa l’anteprima da studio a partire dalle 15:50 circa. Potete dire la vostra, in diretta nei commenti a questo articolo così come su Twitter (il nostro profilo: @escitalia).

Nel frattempo vi segnaliamo alcune risorse utili per conoscere meglio l’evento: