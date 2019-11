Junior Eurovision 2019, la Polonia vince in casa con Viki Gabor e “Superhero”, settima Marta Viola

Storico bis allo Junior Eurovision Song Contest 2019. Viktoria ‘Viki’ Gabor porta al successo la Polonia per il secondo anno consecutivo: non era mai successo prima nella storia del concorso, così come non era mai successo che un qualunque artista vincesse in casa.

L’evento si è infatti svolto a Gliwice, in Polonia, dopo che TVP aveva accettato di organizzare (nella versione Junior non è obbligatorio) a seguito della vittoria di Roxana Wegiel nel 2018.

Trionfa dunque “Superhero“, grazie al voto online che ha permesso a Viki Gabor di scalare una posizione rispetto alla classifica dei giurati e quindi scavalcare Yerzhan Maksim, il rappresentante del Kazakistan col brano “Armanyńnan qalma“ che aveva stravinto il voto delle giurie nazionali. Terzo posto per la rientrante Spagna con “Marte” di Melani Garcia.

Chiude con un buon settimo posto Marta Viola, col brano “La voce della terra”, non particolarmente premiata dal voto online, dal quale ha ricevuto 64 dei suoi 129 punti finali.

Fra i paesi dati per favoriti, male l’Australia, soltanto ottava, penalizzata da un voto on line che l’ha vista quasi in fondo. Ultimo posto per Malta, che fa il suo peggior risultato da quando è allo Junior Eurovision Song Contest.

Ancora peggio la Russia: Tatyana e Demberel sono appena tredicesimi e peggiorano il decimo posto dell’anno passato, quindi centrando il peggior risultato nazionale.

Da segnalare che Roxana Wegiel, che era nel team dei conduttori è stata premiata col disco di platino per “Anyone I want to be”, il brano vincitore dello scorso anno: è la prima volta che succede per una canzone dello Junior Eurovision. Qui sotto la classifica completa.