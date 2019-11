Eurovision 2020: la Bulgaria torna con VICTORIA, lanciata da X Factor

La Bulgaria torna all’Eurovision Song Contest dopo un anno di pausa, e questa mattina ha annunciato la propria rappresentante. Si tratta di Victoria Georgieva, che nel suo percorso artistico stilizza il nome in VICTORIA.

Nata il 21 settembre 1997 a Varna, Victoria Georgieva è stata protagonista della quarta stagione della versione bulgara di X Factor, in cui è arrivata fino alla nona settimana (arrivando sesta) cantando, tra le altre, “Hello” di Adele, “Hot Stuff” di Donna Summer, “Titanium” di David Guetta e Sia e “Aquarius/Let the Sunshine in” dei The 5th Dimension.

Dopo l’esperienza a X Factor, all’artista è stato offerto un contratto con Virginia Records, che però non ha sottoscritto. Ha invece rimpolpato la scuderia della Monte Music, rilasciando “Nishto Sluchayno” (con VenZy e Niki Balakov) e poi “Nezavarshen roman“.

Più di recente, lo scorso 21 giugno, ha reso pubblica “I wanna know“, che conta poco più di 700.000 visualizzazioni su YouTube. L’album di debutto è previsto per il 2020.

L’attuale casa discografica di Victoria, la Ligna Studios, è partner della BNT, la tv di Stato della Bulgaria, per la partecipazione del Paese all’Eurovision; la casa britannica Ostereo distribuirà la canzone, mentre la Entiendo collaborerà, come dal 2016, alla produzione.

Queste le parole della cantante scelta per l’Eurovision 2020:

Così, invece, la sua produttrice e manager, Genoveva Christova:

Oltre all’artista e alla manager, al sito ufficiale dell’Eurovision ha parlato anche il direttore generale della BNT, Emil Koshlukov:

Vorrei esprimere la mia gratitudine ai nostri partner dei Ligna Studios, perché l’Eurovision Song Contest pone nuove opportunità per la comunità creativa bulgara. Per noi, come emittente pubblica, questo progetto è anche un’opportunità senza prezzo di estendere la nostra partnership con un’organizzazione importante come l’EBU. Sono inoltre contento che questa partnership ci sia nel bel mezzo delle celebrazioni per il 60° anniversario della BNT. Questo corrisponde alla nostra visione per il futuro del servizio pubblico in Bulgaria come uno dei maggiori motori per un cambiamento in positivo della società.