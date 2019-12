Eurovision 2020, Estonia: 24 concorrenti all’Eesti Laul. Ci riprova Laura

In Estonia si rimette in moto la macchina eurovisiva. Sono stati annunciati dalla tv del paese baltico, la ERR, i ventiquattro concorrenti dell’edizione 2020 dell’Eesti Laul, il tradizionale concorso che premierà il prossimo rappresentante estone all’Eurovision Song Contest.

Tra i tanti nomi in lizza spicca quello di Laura Põldvere, che all’Eurovision è già stata due volte. Nel 2005, come membro delle Suntribe, e nel 2017, in coppia con Koit Toome. La loro “Verona”, pur incontrando il gusto di buona parte del pubblico televotante e dei fan, non è riuscita a superare le semifinali, fortemente penalizzata dalle giurie.

Ci sono inoltre i Traffic, band di lungo corso più volte in gara all’Eesti Laul, che vede fra le proprie fila Stig Rästa, all’Eurovision 2015 con “Goodbye to yesterday“.

Il loro brano “Üks kord veel” vede fra le firme anche quella di Victor Crone, lo svedese che l’anno scorso ha portato l’Estonia in finale nella kermesse europea con “Storm“. Gli artisti si sfideranno in due semifinali previste il 13 e 15 febbraio, con finale fr i 12 migliori (passano sei per ogni sera) il 29 febbraio.

Di seguito la lista degli artisti e i loro brani da ascoltare, divisi nelle due semifinali.

PRIMA SEMIFINALE

SECONDA SEMIFINALE

I finalisti saranno determinati da due turni di voti. Nel primo, una giuria di qualità e il televoto elimineranno quattro artisti. Nel turno successivo, gli otto artisti salvi saranno sottoposti al giudizio del solo televoto che sceglierà i sei da mandare in finale.

Nella finale del 29 febbraio 2020, i dodici artisti rimasti in gara saranno di nuovo giudicati, in un primo turno, da una giuria di qualtà e il televoto, che sceglieranno tre super finalisti. Questi ultimi si sfideranno tra loro e sarà il solo pubblico da casa a eleggere il vincitore.

