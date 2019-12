Eurovision 2020: biglietti in vendita dal 12 dicembre per tutti gli show

Saranno in vendita dal 12 dicembre a mezzogiorno i biglietti per l’Eurovision Song Contest 2020, nella prima di tre ondate previste in tal senso: la seconda si avrà a gennaio e la terza a metà marzo.

I biglietti saranno disponibili per tutti i nove show nei quali il pubblico avrà accesso all’Ahoy di Rotterdam, dove il concorso si terrà, e saranno disponibili tramite due vie: il sito ufficiale dell’Eurovision, eurovision.tv, per i compratori internazionali, e tickets.songfestival.nl per gli olandesi.

Sono disponibili quattro categorie di biglietti: posti in piedi, posti a sedere (divisi tra primo e secondo anello), posti a visibilità limitata e posti per i diversamente abili. Di questi, però, i posti in piedi per le serate dedicate al voto delle giurie e per gli show che andranno in tv non sono ancora stati messi in vendita, anche se appare probabile che saranno disponibili una volta che si conosceranno meglio le posizioni di palco e telecamere.

Durante la prima ondata di vendita ci sarà un “Early Bird“, i cui dettagli non sono stati rilasciati, sui biglietti delle semifinali; per la seconda e terza ondata, invece, verrà applicato a questi stessi biglietti un sovrapprezzo di 5 euro.

Di seguito le tabelle dei prezzi, ai quali è aggiunta una commissione di servizio di 3,50 €:

Semifinali Eurovision 2020

Jury show (11-13 maggio, ore 21) Family show (12 e 14 maggio, ore 15) TV show (12 e 14 maggio, ore 21) Posti in piedi Non disponibili nella prima ondata 58,50 € Non disponibili nella prima ondata Primo anello 68,50 € 48,50 € 158,50 € Secondo anello 48,50 € 38,50 € 118,50 € Visibilità limitata 28,50 € 18,50 € 68,50 € Diversamente abili + accompagnatori 48,50 € 38,50 € 118,50 €

Finale Eurovision 2020

Jury show (15 maggio, ore 21) Family show (16 maggio, ore 13:30) TV show (16 maggio, ore 21) Posti in piedi Non disponibili nella prima ondata 98,50 € Non disponibili nella prima ondata Primo anello 108,50 € 88,50 € 248,50 € Secondo anello 88,50 € 78,50 € 198,50 € Visibilità limitata 58,50 € 48,50 € 88,50 € Diversamente abili + accompagnatori 88,50 € 78,50 € 198,50 €

Ricordiamo che i jury show sono quelli in cui le giurie nazionali, composte di cinque membri, vengono chiamate a esporre una votazione che incide per il 50% sul risultato finale, e sono trasmesse a circuito chiuso a beneficio dei giurati stessi.

I family show, invece, sono stati introdotti da anni per dare alle famiglie la possibilità di vedere gli artisti all’opera a prezzi inferiori rispetto a quelli dello show che andrà in tv la sera stessa. Sia jury che family show hanno al loro interno anche il momento delle votazioni, che viene però simulato, al contrario di quanto accade nelle serate teletrasmesse in Europa.

Come da tradizione, verrà organizzata una fila virtuale, la “queue”, allo scopo di mettere ordine nella caccia al biglietto, che coinvolge decine di migliaia di persone in tutto il continente e non solo.

Acquisto biglietti Eurovision 2020

Modalità di pagamento. Si potrà pagare con iDEAL, Paypal, carta di credito (Mastercard e Visa), Sofortüberweisung e Bancontact.

Sarà possibile comprare fino a un massimo di 4 biglietti contemporaneamente. Verrà inoltre richiesta la “personalizzazione” del biglietto, che poi è ciò che in Italia corrisponde al biglietto nominale, che in questo caso viene reso tale tramite una procedura effettuata via mail.

In caso di impossibilità ad assistere all’evento, è possibile rimettere sul mercato i biglietti attraverso la piattaforma Ticketswap.

Il produttore esecutivo dell’Eurovision, Sietse Bakker, ha inoltre annunciato su Twitter che sono stati riservati 2286 pacchetti di biglietti per OGAE, i fan club internazionali del concorso, e in particolare 400 di questi sono stati riservati alla branca olandese.

