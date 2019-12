Mahmood, Giusy Ferreri ed Eleni Foureira ospiti al Festivali i Këngës in Albania

Si avvicina il momento della prima finale nazionale per l’Eurovision Song Contest 2020 di Rotterdam (12-14-16 maggio): il Festivali i Këngës, che in Albania rappresenta in sostanza quello che è il Festival di Sanremo da noi. Da più di 15 anni, inoltre, il concorso vale come selezione per la manifestazione continentale.

Sono stati annunciati oggi i tre grandi ospiti che accompagneranno le serate del Palazzo dei Congressi di Tirana: si tratta di Mahmood, Giusy Ferreri ed Eleni Foureira.

Non accenna a placarsi, dunque, il giro d’Europa di Mahmood dopo il secondo posto all’Eurovision 2019 di Tel Aviv con “Soldi“, che gli ha dato una popolarità riscontrata in pochissimi casi da un artista italiano dopo la propria partecipazione al concorso. Delle scorse settimane, infatti, è l’annuncio di un secondo tour europeo da tenersi nel 2020 dell’artista milanese, a riprova di quanto la sua musica abbia ormai varcato i nostri confini.

Giusy Ferreri potrebbe essere interpretata da qualcuno come una sorpresa, ma a ben vedere non lo è, dal momento che le sue canzoni più celebri, da “Non ti scordar mai di me” a “Roma-Bangkok” (con Baby K), sono rimaste popolarissime anche in Albania, dove l’artista palermitana ha già cantato. Era il 2016, e si esibì il 29 novembre in Piazza Madre Teresa nell’ultima tappa dell’Hits Tour. Per lei, dunque, una seconda volta nella capitale albanese.

Eleni Foureira, invece, con l’Albania ha legami più stretti (e tormentati), perché è nata a Fier, ed è per questo conterranea di Ermal Meta. Cresciuta in Grecia, dov’è diventata una delle principali star della scena pop, ha rappresentato Cipro all’Eurovision Song Contest 2018 con “Fuego“, arrivando al secondo posto. Da quel momento la sua fama si è estesa anche fuori dalle sue terre, mentre le difficoltà nel farsi riconoscere come di origine albanese in Grecia si sono pian piano affievolite.

Questo, invece, l’elenco dei partecipanti al Festivali i Këngës, le cui semifinali si terranno il 19 e 20 dicembre e la finale il 22:

Albërie Hadërgjonaj

Aldo Bardhi

Arilena Ara

Bojken Lako

Devis Xherahu

Eli Fara & Stresi

Elvana Gjata

Era Rusi

Gena

Genc Tukiçi and Nadia Tukiçi

Kamela Islamaj

Kanita Suma

Kastro Zizo

Olta Boka

Renis Gjoka

Robert Berisha

Sara Bajraktari

Tiri Gjoci

Valon Shehu

Wendi Mancaku

Tra i nomi ritroviamo Olta Boka, rappresentante albanese all’Eurovision 2008 con “Zemrën e lamë peng”, e molti nomi celebri del panorama musicale nazionale, tra i quali spicca Bojken Lako. I titoli delle canzoni devono ancora essere resi noti dala RTSH, la televisione nazionale albanese.

Il Paese ha raggiunto la finale dell’Eurovision nelle ultime due edizioni e, nel 2012, ha raggiunto il proprio massimo risultato, il quinto posto con “Suus” di Rona Nishliu. Lo scorso anno Jonida Maliqi ha chiuso al 17° posto con “Ktheju tokës“.

