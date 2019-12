Youtube Rewind 2019: Soldi di Mahmood è il video musicale più popolare dell’anno

Cosa è piaciuto di più di questo 2019? Ce lo dice Youtube Rewind, l’appuntamento annuale con cui Youtube celebra i momenti che hanno rappresentato la cultura pop di quest’anno attraverso i video, musicali e non, più popolari sulla nota piattaforma di video sharing in Italia.

Due dunque le classifiche stilate, con quella dedicata ai video musicali più popolari in Italia che vede al primo posto il vincitore dell’ultima edizione di Sanremo nonché nostro rappresentante all’Eurovision Song Contest 2019, Mahmood.

Con “Soldi” l’artista milanese ha conquistato tutti, Italia e mezzo continente europeo, grazie alla notorietà raggiunta sul palco di Tel Aviv e che gli sta regalando diverse soddisfazioni anche fuori dai confini nazionali.

Tra gli ultimi appuntamenti internazionali, l’ospitata (insieme a Giusy Ferreri e Eleni Foureira) al Festivali i Këngës in Albania (che si terrà il 19, 20 e 22 dicembre), la settimana scorsa a The Voice of Poland, il 15 dicembre all’Het Grote Songfestivalfeest presso lo Ziggo Dome di Amsterdam.

Senza dimenticare il Best Italian Act agli MTV EMA, il record di ascolti sulla piattaforma Spotify, l’esibizione al Parlamento Europeo, il disco di platino raggiunto in Spagna, Grecia e Svizzera (giusto per citare solo alcuni dei successi internazionali) e ci sarebbe ancora molto da scrivere.

E’ stato decisamente l’anno di Mahmood, che si chiude con il primo posto raggiunto con Soldi nella classifica dei video più popolari su Youtube.

Top 10 Youtube Rewind 2019

Questa la Top 10 dei video musicali dell’anno stilata da Youtube, con il successo del brano “Soldi” al primo posto, seguito da “Una volta ancora” di Fred De Palma; “Per un milione” di Boomdabash; “Con Calma” di Daddy Yankee & Snow; “Jambo” di Takagi & Ketra, OMI, Giusy Ferreri; “Mambo Salentino” di Boomdabash, Alessandra Amoroso; “Dove e Quando” di Benji & Fede; “Arrogante” di Irama, “Ostia Lido” di J-AX e “Margarita” di Elodie, Marracash.

Ma un successo, o meglio un tormentone, è tale anche quando su web e nelle piattaforme di sharing video e sui social network spopolano parodie su parodie, tanto che una di queste si è aggiuditata il secondo posto nella classifica Youtube Rewind 2019 nella categoria dei video non musicali più visti: parliamo di Mahmood – Soldi versione iPantellas.

Oltre 140 milioni di visualizzazioni per il video ufficiale di Soldi, quasi 13 milioni di visualizzazioni per la parodia creata da iPantellas (secondo video non musicale più popolare su Youtube in questo 2019).

Un successo che siamo sicuri per Mahmood non si fermerà di certo qui.

