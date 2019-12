Eurovision 2020: pubblicate le canzoni del Festivali i Këngës in Albania

Sono state rese note al pubblico, tramite il canale YouTube della RTSH (la tv pubblica albanese), le canzoni in gara per l’edizione numero 58 del Festivali i Këngës, che si svolgerà, come ormai da tradizione, al Palazzo dei Congressi di Tirana.

Il concorso vale anche come selezione nazionale dell’Albania per l’Eurovision Song Contest 2020 (Rotterdam, 12, 14 e 16 maggio) e, di fatto, è da considerarsi come il via della stagione delle finali domestiche.

Le due semifinali del concorso si terranno giovedì 19 e venerdì 20 dicembre, mentre la finale avrà luogo domenica 22.

Di seguito l’elenco dei partecipanti con i titoli delle canzoni e i link per ascoltarle:

Per ragioni sconosciute, non è possibile ascoltare la canzone di Kastro Zizo, tolta dalla circolazione poco dopo esser stata caricata sul canale YouTube della tv di Stato albanese (aggiorneremo l’articolo con il link al video nel caso in cui tornerà disponibile).

Tra i partecipanti, Olta Boka ha già intrapreso il viaggio continentale all’Eurovision 2008 con “Zemrën e lamë peng“. Bojken Lako ed Elvana Gjata hanno entrambi scritto e composto in proprio i loro pezzi.

Tra gli autori figurano Eugent Bushpepa (Albania 2018 con “Mall“), autore della musica per Valon Shehu, e Darko Dimitrov, celebre in tutti i Balcani (e tra gli autori di “I’m Alive“, che Elhaida Dani portò a Vienna nel 2015, oltre che di “Proud” di Tamara Todevska per la Macedonia del Nord quest’anno), qui in gara con i pezzi di Era Rusi ed Arilena Ara.

Adrian Hila, compositore di numerose scelte albanesi, è di scena con la canzone di Sara Bajraktari e con la musica di Albërie Hadërgjonaj. Il suo collega autore di varie tra queste occasioni Pandi Laço è invece coinvolto nel pezzo di Tiri Gjoci. Torna anche il compositore della musica di “Suus” di Rona Nishliu, Florent Boshnjaku, grazie alla già citata Olta Boka.

Da non dimenticare, naturalmente, il fatto che nel corso delle tre serate ci saranno come ospiti Mahmood, Giusy Ferreri ed Eleni Foureira.

L’Albania, nello scorso maggio, a Tel Aviv, è stata rappresentata da “Ktheju tokës”, interpretata in maniera molto intensa da Jonida Maliqi, che l’ha portata al 17° posto con 90 punti.

Non perderti nemmeno una notizia, unisciti al nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App o seguici sui social: Facebook | Twitter e Instagram