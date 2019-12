Eurovision 2020: l’Austria sceglie Vincent Bueno, artista di origini filippine

Il quinto tassello si aggiunge al puzzle di artisti che volerà all’Eurovision Song Contest 2020.

Ad annunciare il proprio rappresentante oggi è l’ORF, la tv dell’Austria, che ripercorre una strada già utilizzata con successo in passato. Sarà Vincent Bueno a cantare a Rotterdam.

Il cantante, nato a Vienna ma di origini filippine, è già stato all’Eurovision nel 2017, come corista per Nathan Trent.

La ORF riprende quindi lo stesso modello che portò Cesár Sampson sul palco nel 2018, dopo essere stato corista per artisti eurovisivi in precedenza.

Bueno si è fatto conoscere dal pubblico nel 2008, vincendo il talent “Musical! Die Show”, destinato alle future stelle del mondo del teatro musicale.

Un anno dopo si è ritrovato nel cast di “Dancing Stars”, la versione austriaca di Ballando con le stelle.

Nel 2010, inoltre, ha preso parte allo spettacolo televisivo “ASAP XV” nelle Filippine, al fine di lanciare la sua carriera anche nel suo paese di origine.

Il primo approccio con il mondo eurovisivo arriva già nel 2016, quando partecipa senza successo alla selezione austriaca “Wer singt für Österreich?” (poi vinta da Zoë) con il pezzo dance “All we need is that love”.

Vincent Bueno, che ha già all’attivo album e singoli in tedesco, inglese e tagalog, canterà il brano movimentato “Alive”, che sarà presentato solo a marzo 2020.

Ecco le prime parole del rappresentante austriaco:

“Wow, il solo pensiero di partecipare al concorso musicale mi fa venire la pelle d’oca. L’Eurovision Song Contest è l’equivalente degli Europei per musicisti e cantanti. Il palco gigantesco, tutti quegli artisti che danno il meglio di loro stessi, autori e produttori di tutt’Europa che si ritrovano nello stesso posto per celebrare il proprio lavoro e allo stesso tempo salire sul ring. Da togliere il fiato, è formidabile”.

Vincent Bueno si aggiunge quindi al cast dell’Eurovision 2020 dopo l’annuncio degli Hooverphonic per il Belgio, Blas Cantó per la Spagna, Victoria Georgieva per la Bulgaria e Sandro Nicolas per Cipro.

