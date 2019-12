Eurovision 2020: la vendita dei biglietti prende il via oggi!

Comincia oggi a mezzogiorno la prima fase di vendita dei biglietti per l’Eurovision Song Contest 2020 che si svolgerà a Rotterdam il 12, 14 e 16 maggio a seguito della vittoria di Duncan Laurence con “Arcade” lo scorso anno a Tel Aviv.

La possibilità di comprare i biglietti per l’Ahoy, l’impianto nel quale si terrà il concorso, è offerta tramite il sito web dedicato tickets.songfestival.nl, dove è possibile scegliere a quale dei 9 show assistere (qui tutte le informazioni utili).

Non sarà questa l’unica opportunità di accaparrarsi dei biglietti ambiti da tutta Europa, con code virtuali generalmente infinite, ma ce ne saranno altre due: una nel mese di gennaio e l’altra a metà marzo. Le date esatte verranno comunicate su tutte le piattaforme legate all’Eurovision sul web (sito ufficiale, social e naturalmente non mancheremo di segnalarlo anche ai nostri lettori).

La novità dell’ultima ora è che, oltre ai posti in piedi, per questa sessione di vendita non saranno disponibili neppure i biglietti con visibilità limitata. I motivi sono simili: è necessario aspettare la conformazione definitiva del palco con l’annesso piazzamento delle telecamere e delle luci all’interno dell’Ahoy in modo tale da determinare l’esatto ammontare dei tickets a disposizione.

L’obiettivo dell’organizzazione è di dare accesso anche a coloro i quali hanno difficoltà uditive o visive, e si sta lavorando per far avere loro accesso all’impianto in tutte e nove le serate. In questo senso, ulteriori comunicazioni verranno rilasciate più avanti.

Per quel che riguarda inoltre i posti in piedi, è specificato sul sito ufficiale dell’Eurovision che gli unici ad avere attualmente accesso a tali biglietti sono i membri dei fan club OGAE.

Da segnalare che 8.500 biglietti gratuiti sono invece riservati a tutti i cittadini di Rotterdam con difficoltà economiche (single con uno stipendio netto mensile tra i 545 e 1.250 euro, sposati con uno stipendio netto mensile tra 1.030 e 1.770 euro), in un mix di 1.000 biglietti per singolo spettacolo e 500 per la finale del 16 maggio trasmessa in diretta tv.

Ricordiamo i prezzi delle serate in vendita:

Semifinali Eurovision 2020

Jury show (11 e 13 maggio, ore 21) Family show (12 e 14 maggio, ore 15) TV show (12 e 14 maggio, ore 21) Posti in piedi Non disponibili nella prima ondata Non disponibili nella prima ondata Non disponibili nella prima ondata Primo anello 68,50 € 48,50 € 158,50 € Secondo anello 48,50 € 38,50 € 118,50 € Visibilità limitata Non disponibili nella prima ondata Non disponibili nella prima ondata Non disponibili nella prima ondata Diversamente abili + accompagnatori 48,50 € 38,50 € 118,50 €

Finale Eurovision 2020

Jury show (15 maggio, ore 21) Family show (16 maggio, ore 13:30) TV show (16 maggio, ore 21) Posti in piedi Non disponibili nella prima ondata Non disponibili nella prima ondata Non disponibili nella prima ondata Primo anello 108,50 € 88,50 € 248,50 € Secondo anello 88,50 € 78,50 € 198,50 € Visibilità limitata Non disponibili nella prima ondata Non disponibili nella prima ondata Non disponibili nella prima ondata Diversamente abili + accompagnatori 88,50 € 78,50 € 198,50 €

Non perderti nemmeno una notizia, unisciti al nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App o seguici sui social: Facebook | Twitter e Instagram