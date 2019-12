L’Eurovision, Mahmood e Duncan Laurence tra i protagonisti di Google Trends 2019

Un anno di eventi, un anno di ricerche su Google. E proprio il motore di ricerca più diffuso al mondo ci ha regalato anche quest’anno la sua classifica globale (oltre che Paese per Paese) dei termini, domande e curiosità più ricercate dagli utenti.

Dai dati pubblicati nel report Google Trends 2019, emerge che ancora una volta l’Eurovision è tra i termini più popolari e utilizzati, specialmente in alcuni Paesi dove l’evento riesce a catalizzare una attenzione maggiore.

Tra le ricerche su Google effettuate quest’anno, il termine Eurovision ha ottenuto un ottimo riscontro in Grecia (al primo posto), in Estonia (al secondo), in Svezia e Bielorussia (al quarto posto), solo per citare alcuni tra i migliori risultati ottenuti.

Dove è poi presente la categoria Show TV ed eventi, l’Eurovision è quasi sempre presente, dalla prima posizione in Slovenia, Russia, Ucraina e Bielorussia, alla seconda posizione in Estonia e Lituania alla terza posizione in Spagna e molti altri ancora (per i più curiosi, qui tutti i dati per singolo Paese).

Mahmood, Duncan Laurence e Luca Hanni

Dove non è presente il termine Eurovision, si finisce per trovare l’artista che ha rappresentato il proprio Paese. Basti pensare all’Italia, dove Mahmood ha conquistato un nono posto nella Top 10 dei termini più ricercati e un quarto posto nella categoria “Personaggi” (in Italia la categoria Show TV ed eventi non è stata pubblicata).

Oppure ai Paesi Bassi, dove Duncan Laurence, il vincitore dell’Eurovision 2019 ha conquistato la quinta posizione nelle ricerche, il primo posto nella categoria “Olandesi” e “artisti”, così come il suo brano “Arcade” è risultato il più ricercato nella categoria “testi delle canzoni”.

Bene ha fatto anche Luca Hanni nella vicina Svizzera (Paese che ha rappresentato con il brano “She Got Me“), al primo posto nella categoria “personalità svizzere” e “notizie della Svizzera”, superando anche la rapper Loredana (alla ribalta per una indagine per truffa ed estorsione) e il tennista Roger Federer (che non ha bisogno di presentazioni).

Tra le parole più ricercate dagli svizzeri, Eurovision Song Contest 2019 occupa la settima posizione. Il report completo di Google Trends 2019 è disponibile a questo link.

Non perderti nemmeno una notizia, unisciti al nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App o seguici sui social: Facebook | Twitter e Instagram