Eurovision 2020: ad Australia Decides mix fra talent e scena indie

Torna Australia Decides, la selezione nazionale per l’Eurovision Song Contest del paese dell’emisfero australe.

Una seconda edizione del concorso era attesa dopo il successo del 2019, che ha visto la rappresentante australiana Kate Miller-Heidke vincere la semifinale eurovisiva a Tel Aviv, per poi arrivare al nono posto in finale, con una performance da togliere il fiato della sua “Zero Gravity”.

Anche quest’anno la line up di Australia Decides vede in gara dieci artisti, la maggior parte dei quali provenienti da vari talent show.

C’è ad esempio Casey Donovan, vincitrice della seconda edizione di Australian Idol nel 2004 a 16 anni, che pochi mesi fa si è proprio esibita in apertura di Australia Decides 2019, cantando “Tonight again”, entry eurovisiva australiana del 2015 di Guy Sebastian.

Da Australia’s Got Talent troveremo invece l’artista Mitch Tambo – legato culturalmente alle tribù indigene Murri e Gamilaraay – e Jack Vidgen (vincitore dello show a soli 14 anni), da America’s Got Talent Jordan Ravi e da The Voice Australia la recente vincitrice Diana Rouvas, di origine greca.

Altra concorrente è Vanessa Amorosi, nome conosciuto della musica australiana, con oltre due milioni di copie vendute in carriera. Dopo una pausa di ben dieci anni, lo scorso novembre è uscito il suo nuovo, quinto album in studio, “Back to love”, dal quale verrà estratto il singolo con cui parteciperà alla selezione eurovisiva, non ancora svelato.

Non manca un tassello neozelandese: il cantante e attore di fama internazionale nato da padre māori Sean Hape, meglio conosciuto come iOTA.

A chiudere la line-up ci sono gli artisti provenienti dalla scena indie alternativa Jessica Alyssa Cerro, in arte Montaigne, Didirri Peters e la cantante di origine taiwanese nata in Giappone Jaguar Jonze.

L’edizione 2020 di Australia Decides si terrà il 7 e l’8 febbraio al Convention and Exhibition Centre di Gold Coast, nel Queensland, condotta da Myf Warhurst e Joel Creasey.

