Eurovision 2020: tra i finalisti sloveni il ritorno di Tinkara Kovac

RTV SLO, l’emittente di stato della Slovenia ha diffuso i nomi di dieci dei dodici artisti, con relativi brani che si sfideranno nella EMA (Evrovizijska Melodija), la selezione nazionale per l’Eurovision Song Contest 2020 in programma a Rotterdam, nei Paesi Bassi il 12, 14 e 16 maggio prossimi.

Spicca il ritorno di un nome già noto al pubblico eurovisivo, Tinkara Kovac, la cantautrice e flautista di origine istriana, che ha vissuto e studiato a Trieste e parla benissimo l’italiano, che nel 2014 era in gara con “Round and round (Spet)”, di cui EurofestivalNews pubblicò in anteprima anche la versione trilingue.

Un altro nome noto agli appassionati è quello di Lina Kuduzovic, classe 2002, già rappresentante slovena allo Junior Eurovision Song Contest, nel 2015, terza classificata in quella edizione col brano “Prva Ljubezen”. In questi anni si è fatta conoscere a The Voice of Germany, arrivando alla fase finale.

Ci sono poi in gara Ana Soklic, reduce dalla versione locale di X Factor, la diciannovenne Gaja Prestor, molto popolare anche in Croazia e con un ottimo seguito su Instagram; la rock band degli Imset; la powermetal band degli Inmate; le giovani emergenti Manca Berlec e Klara Jazbec; il cantautore Simon Vadnjal.

Infine, è pronto per il rilancio in patria dopo 35 anni di carriera sia da solista che come leader della band Rendez-Vouz e un recente passato negli Usa Bozidar Wolfand Wolf.

Di seguito, ecco le canzoni in gara:

Ana Soklič -“Voda”

Božidar Wolfand Wolf- “Maybe Someday”

Gaja Prestor – “Verjamem vase”

Imset – “Femme Fatale”

Inmate – “The Salt”

Klara Jazbec – “Stop the World”

Lina Kuduzović – “Man Like U”

Manca Berlec – “Večnost”

Simon Vadnjal- “Nisi sam”

Tinkara Kovač – “Forever”

Gli ultimi due nomi usciranno da EMA Fres, un concorso per esordienti che assegnerà due wildcards. Ecco i cantanti e relativi brani che si sono guadagnati il biglietto per la finale del 18 gennaio :

Stella- “Ne vem, če sem v redu”

Younite- “The Cure”

Alfirev- “Črno bela lika”

Klarity -“Diham”

Marmoris -“Moj pristan”

Saška- “Še kar lovim tvoj nasmeh”

Pia Nina – “Tukaj in zdaj”

Lana Hrvatin – “Dream”

Parvani Violet- “Cupid”

Astrid in Avantgarden- “Sing to Me”

La finale secca perguadagnarsi il biglietto che l’anno scorso fu di Zala Kralj e Gasper Santl, quindicesimi a Tel Aviv con la loro minimalista “Sebi” è prevista per il 22 Febbraio.

