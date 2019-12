Eurovision 2020, fra i candidati in corsa per la Croazia c’è un ritorno

La tv nazionale croata HRT ha diffuso i nomi dei 16 artisti con relative canzoni che si sfideranno per la Dora, il concorso nazionale canoro che assegnerà il biglietto per Rotterdam, dove si svolgerà l’Eurovision 2020.

C’è un ritorno: si tratta di Goran Karan, cantautore della lunghissima carriera in patria, che ci riprova venti anni dopo aver rappresentato la Croazia all’Eurovision con il brano “Kad zaspu anđeli“, chiudendo nono. Ma la sfida più interessante sarà quella fra i Colonia, uno dei gruppi eurodance più celebri d’Europa, con oltre 25 anni di carriera e dodici album in carriera, molto popolari in tutto l’Est e la loro ex vocalist Indira Levak

Poi ci sono alcuni nomi di buona popolarità in Croazia: Damir Kedzo, la giovanissima (classe 2002) Mia Negovetic, fresca vincitrice del talent show di RTL Zvijedzdice, Zdenka Kovacicek, leggenda del folk croato, attiva dal 1957, da quando cioè aveva appena 13 anni, Bojan Jambrosic, già vincitore della versione croata di Pop Idol e Alen Vitasovic, che è noto in patria per esibirsi nel dialetto ciacaviano, parlato nella costa est del Paese.

1. Marin Jurić Čivro – Naivno

2. Goran Karan – My legacy is love

3. Edi Abazi – Coming home

4. Mia Negovetić – When it Comes to You

5. Colonia – Zidina

6. Zdenka Kovačićek – Love, Love, Love

7. Lorenzo feat Dino Purić & Reper iz sobe – Vrati se iz Irske

8. Jure Brkljača – Hajde nazovi me!

9. Damir Kedžo – Divlji vjetre

10. Lorena Bućan – Drowning

11. Alen Vitasović & B. Matija Čerina – Da se ne zatare

12. Aklea Neon – Zovi ju mama

13. Indira – You Will Never Break My Heart

14. Nikola Marjanović – Let’s forgive

15. Đana – One

16. Bojan Jambrošić – Više od riječi

La finale è prevista per il 29 febbraio, l’obiettivo è quello di ritornare in finale dopo le eliminazioni di Franka Batelic e Roko Blazevic nelle ultime due edizioni della rassegna eurovisiva.

