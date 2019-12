Sanremo 2020: Amadeus svela il cast. Ci sono Gabbani e Gualazzi

A sorpresa, proprio nell’ultimo giorno del 2019, La Repubblica lancia la bomba pubblicando il cast ufficiale dei 22 Campioni in gara al Festival di Sanremo 2020.

Nessuna “fuga di notizie”. È lo stesso Amadeus – direttore artistico della kermesse – a svelare al quotidiano in anteprima i cantanti che gareggeranno nella settantesima edizione.

Sei giorni prima della data prestabilita, quel 6 gennaio in cui il conduttore avrebbe dovuto rivelare i nomi nel corso dello speciale Lotteria Italia del suo game show di successo “I Soliti Ignoti”.

C’è da dire che quest’anno i rumor si sono rivelati azzeccati, con vari siti a pubblicare negli ultimi giorni liste che si sono poi dimostrate certe nella loro totalità. Forse per questo motivo Amadeus ha pensato che non valesse più la pena mantenere un riserbo che non aveva più senso d’essere.

Ecco quindi chi sarà sul palco dell’Ariston, a partire da due ex rappresentanti eurovisivi italiani: Francesco Gabbani e Raphael Gualazzi. E nella categoria è possibile inserire anche Marco Masini, che sul palco dell’Eurovision ci salì nel 1987, come tastierista della coppia Umberto Tozzi-Raf.

Tanti gli esponenti della scena rap, con il vincitore di X Factor 13 Anastasio, Rancore – che ritorna un anno dopo la collaborazione con Daniele Silvestri, l’ex “mascherato” Junior Cally e Achille Lauro, chiamato a confermarsi dopo l’exploit sanremese di pochi mesi fa con “Rolls Royce”.

Poche anche quest’anno le donne. Torna la regina dei duetti estivi Elodie, ma ci sarà anche la “twerking queen” Elettra Lamborghini, pronta a portare il suo reggaeton al Festival. Spazio anche per il cantautorato al femminile di Levante e Giordana Angi, mentre per Irene Grandi si parla di un pezzo firmato da Gaetano Curreri e Vasco Rossi.

Altri due nomi provenienti da Amici di Maria De Filippi: il tenore pop vincitore dell’ultima edizione Alberto Urso e Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, secondo classificato nella sedicesima edizione del talent della De Filippi.

Due le band in gioco, da un lato i debuttanti bergamaschi indie rock Pinguini Tattici Nucleari, dall’altro Le Vibrazioni, che proprio a Sanremo hanno avuto sia la loro conferma nel 2005 che un bel rilancio nel 2018.

Tra i nomi della vecchia guardia ci saranno il tradizionalista Michele Zarrillo e Piero Pelù, che invece a Sanremo entra in gara per la prima volta, portando il suo estro rock.

Una coppia che sicuramente catturerà l’attenzione è quella formata dal cantautore milanese Cristian Bugatti, in arte Bugo, all’Ariston in coppia con Morgan, dissacrante ex leader dei Bluvertigo.

Chiudono il cast Diodato, Enrico Nigiotti e la sorpresa Paolo Jannacci, figlio di Enzo, la cui presenza sta già scatenando le prime polemiche festivaliere.

