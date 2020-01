Eurovision 2020, Tornike Kipiani vince Georgian Idol e vola a Rotterdam

Sarà Tornike Kipiani a rappresentare la Georgia all’Eurovision Song Contest 2020 sul palco della Ahoy Arena di Rotterdam il prossimo Maggio. Il cantautore ha vinto infatti l’edizione 2019 di Georgian Idol, che si è conclusa nella sera di San Silvestro e che come lo scorso anno è stata abbinata alla scelta del cantante per l’Eurovision. Non della canzone che invece sarà selezionata successivamente.

Una vittoria non certo a sorpresa per Kipiani, che ha vinto tutte le puntate del talent show tranne la prima e che fra i dieci protagonisti era quello con la popolarità maggiore. Nel 2014 infatti, vinse la prima edizione di X Factor Georgia, nel team capitanato dalla connazionale Tamta, nel 2019 rappresentante cipriota all’Eurovision.

Inoltre, aveva già preso parte alla selezione nazionale georgiana del 2017, in coppia con Giorgi Bolotashvili, chiudendo però solo al 23. posto con “You are my sushine”. A Georgian Idol gli artisti si sono esibiti in sette live show a colpi di cover, anche duettando con colleghi celebri. Per Kipiani, che ha all’attivo alcuni singoli di medio successo, sarà dunque il debutto su un palcoscenico internazionale.

La Georgia è alla disperata ricerca di un posto in finale che le manca dal 2016 quando l’impresa riuscì alla rockeggiante e psichedelica ‘Midnight gold” di Nika Kocharov and Young Georgian Lolitaz. Lo scorso anno, il vincitore di Georgian Idol, Oto Nemsadze, ha chiuso poi quattordicesimo in semifinale con “Keep on going”

