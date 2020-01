Eurovision 2020: la Polonia riporta in vita “Szansa na Sukces” come finale nazionale

L’anno scorso la Polonia aveva fatto ricorso alla scelta interna per mandare all’Eurovision Song Contest di Tel Aviv le Tulia con “Fire of Love (Pali się)“, dopo tre anni consecutivi di finali nazionali che avevano lasciato al mondo eurovisivo le voci e i volti di Michal Szpak, Kasia Mos e Lukas Meijer (quest’ultimo in compagnia di Gromee).

La TVP, però, dopo il mancato ingresso in finale da prime delle escluse delle Tulia nella prima semifinale del 2019, ha deciso di tornare sui propri passi a modo suo.

Da una parte c’è il ritorno alla selezione con il mezzo televisivo, dall’altra viene scartata la “Krajowe Eliminacje” e riportato alla luce il format di “Szansa na Sukces” (Una chance per il successo), che tra il 1992 e il 2012 aveva appassionato l’intera Polonia e che, nel 2019, era tornato in una versione junior allo scopo di fare da selezione per il rappresentante polacco allo Junior Eurovision.

Gli show si terranno di sabato, e consisteranno in tre semifinali, con sei o sette artisti, in onda il 2, 9 e 16 febbraio, e la finale, in scena il 23 dello stesso mese, tutte domeniche.

Un artista per semifinale passerà alla serata conclusiva, il che significa che il 23 febbraio ce ne saranno tre a contendersi il biglietto per Rotterdam (12-14-16 maggio).

Per le semifinali ci sarà una giuria di tre persone, senza televoto; quest’ultimo si aggiungerà nella finale, in cui gli artisti saranno chiamati a eseguire prima una cover e poi la canzone che hanno intenzione di portare nei Paesi Bassi.

La Polonia, come miglior risultato, ha ottenuto il secondo posto all’esordio con “To nie ja!” di Edyta Gorniak, senza più riuscire in seguito a raggiungere il podio e centrando la top ten soltanto in due occasioni, nel 2003 (Ich Troje) e nel 2016 (Michal Szpak).

