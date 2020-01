Eurovision Song Contest 2020, ecco i 36 artisti in corsa per la Lituania

Tutto pronto per Eurovizijos Atranka, il concorso di selezione lituano per l’Eurovision Song Contest. Sono 36 i brani che si sfidano in sei show: tre appuntamenti di selezione, due semifinali ed una finale. Primo show sabato 11 gennaio, finale prevista il 15 febbraio.

Il nome più famoso in concorso è senz’altro quello di Aiste Pilvelyte, 40 anni, uno dei nomi più popolari della scena lituana, alla dodicesima partecipazione al concorso. La favorita però e Monika Marja, 21 anni, nome emergente della scena musicale, alla terza partecipazione dopo la sua vittoria a The Voice of Lithuania nel 2017. Altro nome noto della scena lituana è il cantautore Gabrielius Vagelis, poi ci sono diversi ritorni dalle precedenti selezioni.

Di seguito, ecco artisti e canzoni che si sfideranno.

La Lituania cerca il ritorno in finale dopo il bel risultato (dodicesimo posto) di Ieva Zasimauskaité nel 2018. Lo scorso anno, Jurij Veklenko con “Run with the lions” ha sfiorato la qualificazione chiudendo undicesimo in semifinale.

