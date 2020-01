Sanremo 2020: colpo di scena di Amadeus, due Big in più in gara

Solo una settimana fa Amadeus spiazzava giornali e siti web annunciando i 22 artisti in gara al Festival di Sanremo 2020 in un’esclusiva intervista a La Repubblica.

Inizialmente, era previsto che i nomi venissero svelati nel corso dello speciale Lotteria Italia de I Soliti Ignoti, in onda questa sera. Poco male, I Big saranno comunque presenti in studio per annunciare i titoli dei propri brani.

Sembra però che il direttore artistico abbia tenuto nascosto un particolare che ha del clamoroso.

Nelle ultime 24 ore ha iniziato infatti a girare con insistenza un rumour secondo il quale Amadeus sarebbe pronto ad annunciare stasera due altri concorrenti, ampliando così la rosa dei Big da 22 a 24 nomi.

Soffiata che trova ufficialità nel regolamento del Festival stesso, aggiornato al 6 gennaio, e scoperto dall’utente Danieletw del forum Reality House sul sito della Rai:

Testo della modifica al Regolamento del 70° Festival della canzone Italiana (SANREMO 2020) del 06 Gennaio 2020 RAI – Direzione di Rai Uno, avvalendosi delle facoltà di cui al paragrafo “Modifiche e/o integrazioni al Regolamento” del capitolo “Disposizioni generali e finali”, procede alle seguente modifica del Regolamento stesso: – la Sezione Campioni è formata da 24 (ventiquattro) Artisti con relative canzoni invece delle 22 (ventidue), come precedentemente previsto dalla modifica al Regolamento del 12 dicembre 2019.

Tutti sintonizzati quindi su Rai 1 a partire dalle 20.30 per scoprire i nomi dei due artisti che si uniranno alla rosa dei 22 già annunciati:

Achille Lauro Alberto Urso Anastasio Bugo e Morgan Diodato Elettra Lamborghini Elodie Enrico Nigiotti Francesco Gabbani Giordana Angi Irene Grandi Junior Cally Le Vibrazioni Levante Marco Masini Michele Zarrillo Paolo Jannacci Piero Pelù Pinguini Tattici Nucleari Rancore Raphael Gualazzi Riki

