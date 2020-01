Eurovision 2020, fra i 24 candidati per la Serbia c’è il ritorno di Sanja Vucic

RTS, la tv nazionale serba, ha diffuso i nomi dei 24 artisti e relative canzoni (con autori) che prenderanno parte alla finale nazionale che assegnerà il biglietto per l’Eurovision Song Contest 2020, in programma a Rotterdam il 12, 14 e 16 maggio prossimi.

Il nome più celebre – attualmente sulla cresta dell’onda – è quello della girlband Hurricane, reduce da diverse hit di successo, fra cui “Favorito”, già leader delle classifiche nazionali e di cui fa parte Sanja Vucic, già componente degli ZAA e già rappresentante serba nel 2016 con “Goodbye (Shelter)“. Poi ci sono Neda Ukraden, gigante della musica slava: 67 anni, croata, che nel 2020 festeggia i 53 anni di carriera e Ivana Jordan, altro nome di lungo corso, oltre 20 anni di carriera nonostante sia nata solo nel 1977.

Fra gli autori, altri nomi noti a livello eurovisivo: Il macedone Daniel Kajmakoski, in gara per il suo Paese nel 2015 firma il brano di Igor Simic, la paroliera Leontina Vukomanovic, braccio destro di Zeljko Joksimovic, firma insieme a Vladimir Graic (autore di Molitva, che vinse nel 2007 con l’interpretazione di Marija Serifovic) firma quello di Marko Markovic, leader della brass band che porta il suo nome ed è portavoce della musica rom e gitana serba nel mondo; Jimmy Jansson, già visto al Melodifestivalen quello di Andrija Jo. Infine, troviamo Pele Loriano, svizzero già autore di ‘Run with the lions” di Jurijus Veklenko (Lituania 2019).

A proposisto di ‘Molitva’, si segnala la presenza in gara di Sanja Bogosavljević, componente delle Beauty Queens, coriste in quella esibizione vittoriosa.

Di seguito, ecco artisti e brani.

1. Igor Simić – Ples za rastanak

2. Sanja Bogosavljević – Ne pušta

3. Rocher etno bend – Samo ti umeš to

4. Neda Ukraden – Bomba

5. Marko Marković – Kolač

6. EJO – Trag

7. Karizma – Ona me zna

8. Andrija Jo – Uvek

9. Naiva – Baš baš

10. Bojana Mašković – Kao muzika

11. Ivana Jordan – Vila

12. Bane Mojićević – Svet sa Prokletija

13. Ivan Kurtić ft. Geapsy Train – Sabajle

14. Hurricane – Hasta la Vista

15. Milan Bujaković ft. Olivera Popović – Niti

16. Nenad Ćeranić – Veruj u sebe

17. Bora Dugić i Balkubano – Svadba velika

18. Ana Milenković – Tajna

19. Srđan Lazić – Duša i telo

20. Lazar Živanović – Puklo je nebo

21. Milica Mišić – Kiša

22. Thea Devy – Sudnji dan

23. Biljana Đurđević – Raj

24. Aleksa Vučković – Samo mi kaži

La tv serba non ha ancora annunciato le date di semifinali e finali, che si svolgeranno comunque a Febbraio. Nella passata edizione, Nevena Bozovic ha chiuso al diciottesimo posto in finale con il brano “Kruna“.

