Eurovision 2020: Lettonia, in 26 a caccia del biglietto per Rotterdam

La televisione nazionale della Lettonia, la LTV, ha rilasciato quest’oggi i 26 nomi che si contenderanno un posto all’Eurovision Song Contest 2020 (Rotterdam, 12-14-16 maggio) tramite il Supernova, il concorso di selezione nazionale che elargisce tale biglietto dal 2015.

Andiamo a leggere i nomi dei partecipanti, selezionati tra un numero record di canzoni, ben 126.

Bisogna subito fare attenzione a un dettaglio: non saranno tutti e 26 a giocarsi il pass per i Paesi Bassi, ma 8. Questo perché, prima della finale teletrasmessa sabato 8 febbraio (sostanzialmente in contemporanea con l’ultima serata del Festival di Sanremo), sarà una giuria, il cui verdetto verrà reso noto il 16 gennaio con i nomi degli 8 che potranno accedere alla serata finale.

Del metodo utilizzato ha parlato la produttrice del Supernova, Ilze Jansone: “I telespettatori saranno attivamente coinvolti nella selezione delle canzoni soltanto votando nella trasmissione in diretta della finale. Le 8 finaliste verranno scelte dalla giuria, tenendo anche conto di come le canzoni verranno giudicate dalla platea della piattaforma YouTube“.

Tra i partecipanti, benché non salti subito all’occhio, c’è un’ex partecipante all’Eurovision: si tratta di Katrīna Dimanta, che faceva parte del gruppo Aarzemnieki, in gara nel 2014 con “Cake to bake“, che fu eliminata nella prima semifinale (13° posto, 33 punti). Per il resto, ci sono diversi nomi già più volte in gara nelle varie selezioni nazionali, con Markus Riva, Samanta Tīna ed Edgars Kreilis in testa.

La Lettonia, lo scorso anno, è stata rappresentata dai Carousel, con “That night“, cui il passaggio in finale non è riuscito (15° posto nella seconda semifinale con 50 punti). Il miglior risultato resta la vittoria del 2002, con “I Wanna” di Marie N.

