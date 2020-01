Eurovision 2020: la Repubblica Ceca svela i propri sette candidati

Cambia il capodelegazione, resta immutata rispetto agli ultimi due anni la via per la selezione del rappresentante della Repubblica Ceca all’Eurovision Song Contest.

Cyril Hirsch, infatti, eredita da Jan Bors, in carica dal 2015 al 2019, la stessa formula che ha dato ottimi frutti nel 2018 e 2019, con il concorso online “Eurovision Song CZ“.

Sono stati svelati oggi i sette partecipanti che cercano di staccare il pass per Rotterdam (12-14-16 maggio). Ecco i loro nomi:

Barbora Mochowa : nome già noto per le selezioni ceche, avendoci provato nel 2019 con “True Colors“, finendo però terza dietro ai Lake Malawi e a Jakub Ondra .

: nome già noto per le selezioni ceche, avendoci provato nel 2019 con “True Colors“, finendo però terza dietro ai e a . Benny Cristo : nome d’arte di Ben Cristovao , nato a Plzen (allora Cecoslovacchia, oggi Repubblica Ceca) nel 1987, di origini angolane e facente base a Praga.

: nome d’arte di , nato a Plzen (allora Cecoslovacchia, oggi Repubblica Ceca) nel 1987, di origini angolane e facente base a Praga. Elis Mraz a Čis T : lei è una cantante venticinquenne di Ostrava con una carriera piuttosto recente, lui, rapper slovacco, ha al suo attivo diversi successi tra cui la hit (con varie collaborazioni) “ Je To Ako Má Byť “.

: lei è una cantante venticinquenne di Ostrava con una carriera piuttosto recente, lui, rapper slovacco, ha al suo attivo diversi successi tra cui la hit (con varie collaborazioni) “ “. Karelll : anche lui dalla carriera giovane, ha rilasciato alcuni singoli negli ultimi due anni. Nome sostanzialmente nuovo.

: anche lui dalla carriera giovane, ha rilasciato alcuni singoli negli ultimi due anni. Nome sostanzialmente nuovo. Olga Lounová : per i cechi non ha bisogno di presentazioni. 38 anni, attrice sia nei film che nei teatri, cantautrice, ha già rilasciato tre album dal 2010 a oggi.

: per i cechi non ha bisogno di presentazioni. 38 anni, attrice sia nei film che nei teatri, cantautrice, ha già rilasciato tre album dal 2010 a oggi. Pam Rabbit : quarta della selezione 2019 con “Easy to believe“, torna in gara anche quest’anno.

: quarta della selezione 2019 con “Easy to believe“, torna in gara anche quest’anno. We All Poop: è un gruppo con formazione a quattro, di cui si sa che è stato formato appositamente per la selezione.

Le canzoni si conosceranno il 20 gennaio, e da allora ci sarà tempo fino al 26 per votare la preferita con l’app dell’Eurovision. Una settimana dopo si conoscerà il vincitore, valutato per metà con l’online voting e per metà tramite una giuria.

L’anno scorso i Lake Malawi, con “Friend of a friend“, hanno chiuso all’11° posto in finale con 157 punti, di cui 150 dalle giurie e 7 dal televoto.

